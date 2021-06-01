Altındağ’a bir park daha

Altındağ'da yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Altındağ Belediyesi, Altındağ’a 12 dönümlük yepyeni bir park daha kazandırıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla; ilçeye kısa sürede yeni parklar ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, yeni bir parkın yapımına daha başladı. Karapürçek Mahallesi’nde, Çevreyolu’nun hemen yanında 12 dönüm büyüklüğündeki alanda yapımına başlanan park, mahalleye yeni bir nefes alanı olacak. Parkın yapımına hızla başladıklarını ifade eden Başkan Balcı “İnşallah aynı hızla bir an önce tamamlayacak, parkımızı mahalle sakinlerinin kullanımına sunacağız” dedi.

TAM DONANIMLI PARK

Başkan Balcı, yapımına başlanan parkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Karapürçek Mahallesi’nden mesire alanına doğru giden yolda 12 dönümlük bir alanı daha park olarak değerlendirdik. Bu parkımız da Altındağ’daki diğer parklarımız gibi tam donanımlı, konforlu ve her yaştan mahalle sakinine hitap edecek bir park olacak. Parkımızda koşu yolu, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüme ve gezinti alanları ile oturma alanları olacak. Özellikle yaz akşamlarında, Altındağlıların ailesiyle hoşça vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği bir mekan tasarladık. Parkımız, hem mahallenin çehresini değiştirecek, hem de bölgenin havasını temizleyecek. Parkın büyük bir kısmı yeşil alan olarak ayrıldı. Yeşil alan olarak ayrılan araziye yapraklı ve ibreli ağaçlar, çalı ve yerleri örtücü bitki türlerinin dikimi yapılacak. Yemyeşil ve ferah bir görünüme kavuşan mahallemiz, daha da fazla değer kazanacak. Ayrıca park alanımızda, Altındağlı çocukların huzuru ve konforu için de her şeyi düşündük. Rengarenk ve eğlenceli oyuncaklarla donatılmış çocuk oyun alanında, Altındağlı çocuklarımız neşe içinde koşup oynayacaklar. Parkların Altındağlı çocukların neşesiyle dolması en büyük temennimiz, çünkü biz en çok onların geleceği ve mutluluğu için çalışıyoruz.”

DAHA YEŞİL BİR ALTINDAĞ

Daha yeşil bir Altındağ için çalışmaya devam edeceklerini ve ne gerekiyorsa yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Altındağ'ın Ankara'nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Yeni parkımız mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere, tüm Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.