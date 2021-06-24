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Altındağ’a bir pazar daha 

Altındağ Belediyesi, ilçeye yepyeni bir semt pazarı daha kazandırdı. Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Gültepe Mahallesi semt pazarı hizmete açıldı. 
Altındağ’a bir pazar daha 

Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için yapılan yeni semt pazarları, hizmete açılıyor. Gültepe Mahallesi semt pazarı da vatandaşların hizmetine açıldı. 2055’inci cadde yakınında, her Salı günü açılacak olan semt pazarı, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

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“HAYIRLI İŞLER, BOL KAZANÇLAR”

Gültepe semt pazarının mahalle halkına ve pazar esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim." dedi. 

“SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ...” 

Altındağlı vatandaşlara verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Balcı “Gültepe mahallesi sakinlerimizin bizden bir semt pazarı beklentisi vardı. Gerçekten de giderek büyüyen ve nüfusu artan mahallemizin bir semt pazarına olan ihtiyacının da farkındaydık. Hızla çalışmalara başladık. Gültepe mahallemizi de modern ve konforlu semt pazarına kavuşturduk, şükürler olsun... ‘Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah...” ifadelerini kullandı.
 

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