Altındağ'a KKTC Parkı

Altındağ Belediyesi, Altındağ'a yepyeni bir park daha kazandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı coşku dolu bir törenle açıldı.

Altındağ'a bir park daha. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla; ilçeye kısa sürede yeni parklar ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, yeni bir parkı daha tamamladı. Karapürçek Mahallesi'nde, 20 bin metrekare büyüklüğündeki alana yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı, coşku dolu bir törenle açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahibi olduğu açılış törenine; K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Orhan Yeğin, Hacı Turan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Kıbrıs Gazileri, AK Parti ve MHP Altındağ İlçe Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Altındağlı vatandaş katıldı. Törende hem duygu hem de coşku dolu anlar yaşandı.

"TARİHİMİZ BİR, KADERİMİZ BİR"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altındağ Belediyesi Kuzey Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim tarihimiz bir, kaderimiz bir, geçmişimiz bir, gönlümüz bir ve geleceğimiz de bir olacaktır. Biz her zaman haykırıyoruz, biz 1571'den beri Kıbrıs'ta Türklük mücadelesi veriyoruz." diye konuştu.

“498 KAHRAMANIN AZİZ HATIRASI ALTINDAĞ’DA YAŞAYACAK”

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarının Ankara'da yaşayacak olmasından duyduğunu mutluluğu dile getirdi. Oktay “Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498 kahramanımız için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatacak ve gazilerimizin cesaret timsali olacak bu alanda dikilen fidanlar, Türkiye-KKTC dostluğu gibi kök salarak ebedileşecektir” dedi.

MODERN BİR ALTINDAĞ İNŞA EDİLİYOR

Altındağ'ın Gazi Başkent Ankara'nın güzel ilçelerinden biri olduğu aktaran Oktay, Altındağ'ın sahip olduğu potansiyelle Ankara'nın bağrındaki Anadolu olduğunu söyledi. Altındağ'ın Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'nin doğup büyüdüğü, Cumhuriyet’in kurulduğu ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı milli iradenin sembol ilçelerinden biri olduğunu belirten Oktay, şunları dile getirdi:

"Belediye Başkanımız Asım Balcı ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinin verildiği bir kente dönüşen Altındağ, Başkent'te yerelden kalkınmaya güç katmaktadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz, tüm illeriyle gelişip ilerlerken tüm ilçeleriyle başkent Ankara'mız da, Altındağ da bu ilerlemeden payını almaktadır. Altınşehir projesinden tarihi alanların ihyasına; kentsel dönüşümle planlı ve modern bir Altındağ inşa ediliyor. Meyve ormanları, yenilenebilir enerji projeleri ve altın bahçe rekreasyon alanı gibi yeşil projelerle Altındağ'ın çehresi değişiyor. Yol çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve spor tesisi yatırımlarıyla alt yapı güçleniyor. Cumhuriyet’in 100'üncü yılına ilerlerken inanıyorum ki Başkentimizin bu güzel ilçesi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek bir çekim merkezi haline gelecektir.”

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Yaptığı konuşmada, Altındağ’ın her geçen gün daha fazla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Balcı ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini yeni boyutlara taşımasını ümit ediyorum. Bu anlamlı projenin açılışına katılan Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve Altındağ'ın güzel insanlarına, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu parkımız burada oldukça, aziz şehitlerimizin hatırası hep canlı kalacak. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun, kabirleri nur dolsun...” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından tüm protokol üyeleri hep birlikte hatıra ormanını gezdi. Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte hatıra ormanına ağaç dikti. Ardından Kıbrıs gazileriyle fotoğraf çektiren protokol üyeleri, vatandaşlarla selamlaşmayı ve sohbet etmeyi de ihmal etmedi.