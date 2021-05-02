Altındağ'a rengarenk laleler dikildi

Altındağ lalelerle donatıldı. Altındağ Belediyesi, Altındağ’ın her köşesine rengarenk laleler dikti.

Altındağ Belediyesi Altındağ’ı lalelerle süsledi. Yeşil alanlara, parklara, tarihi ve turistik alanların bahçelerine rengarenk laleler dikildi. Vatandaşlara bahar sevinci yaşatabilmek için canla başla çalıştıklarını söyleyen Başkan Balcı “Vatandaşlarımızın laleleri görünce içi açılsın, bahar sevinci yaşasınlar, moral bulsunlar istedik.” dedi.

“ALTINDAĞ’A ÇOK YAKIŞTI”

Rengarenk lalelerin Altındağ’a çok yakıştığını belirten Başkan Balcı, “Bu yıl bahar mevsimini evlerimizde karşılasak da, bahar sevincimiz hiç bitmesin… Bu rengarenk laleler herkesin içini açsın, gelecek güzel günlere olan inancımızı tazelesin inşallah… Koronavirüs vaka sayılarının azalıp, hayatımızdaki her şeyin normale dönmesi yakındır. O zaman lalelerin kokusunu da içimize çekeceğimize, bahar sevincini Altındağlı hemşehrilerimizle birlikte doya doya yaşayacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

