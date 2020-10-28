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Altındağ'a "Sıfır Atık" ödülü

Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması”nda ödül almaya hak kazandı. 
Altındağ'a "Sıfır Atık" ödülü

Altındağ Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Altındağ Belediyesi’nin “Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi” isimli projesi, “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması”nın fikir etabını başarıyla tamamladı. Dereceye giren fikir ve projeler, ATO Congresium’da düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen ödül törenine katılan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ödülü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un elinden aldı. Törene, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da katıldı.

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500 BİN LİRA DESTEK 
Belediyelerin geleceğe yönelik proje geliştirmek, çevreyi ve doğayı koruyacak kalıcı adımlar atmak için ortaya attıkları fikirler, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması”nda kıyasıya yarıştı. Katılımcı belediyelerin yürüttüğü çalışmalar, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi, doğru atık yönetimi, çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunması, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve izlenmesi, finansmanın yönetimi ve kayıt altına alınması gibi konularda titizlikle incelendi. Yarışmaya, “Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi” isimli proje ile katılan Altındağ Belediyesi, projenin fikir etabını başarıyla tamamlayarak 500 bin TL destek almaya hak kazandı. 

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“ŞİMDİ BİZE DÜŞEN PROJEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE UYGULAMAK…”
Altındağ Belediyesi olarak “sıfır atığın öncüsü” olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Fikir ve projemiz, yüzlerce fikir ve proje içerisinde öne çıkarak maddi destek almaya hak kazandı. Şimdi bize düşen bu projeyi en iyi şekilde uygulamak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve hedefe ulaştırmak… Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Projemizi takdir eden ve bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Sıfır Atık’ konusunda Türkiye’de büyük bir farkındalık gelişmesine öncülük eden Emine Erdoğan hanımefendiye ve Sayın Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı iletiyorum” dedi. 

Başkan Balcı “Bu proje ile Altındağ ilçesinde temizlik, çevre koruma, atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, israfın önlenmesi gibi konularda uygulanacak eğitim ve etkinliklerle, toplumdaki bilinç ve farkındalık seviyesini arttıracak, vatandaşlarımızı yeşil yaşama teşvik edecek, sosyo-kültürel gelişimi artıracak ve vatandaşlarımıza duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak bölgede tasarruf ve ekonomik kazanca katkı sağlayacağız inşallah…”  ifadelerini kullandı.

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