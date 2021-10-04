Altındağ’a yeni semt pazarları yapılıyor

Altındağ’da, Battalgazi, Doğantepe ve Ulubey Mahallelerinin faydalanabileceği modern semt pazarının yapımı hızla devam ediyor.

Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için yapılan yeni semt pazarları, Altındağlı vatandaşların büyük beğenisini topluyor. 3 mahallenin rahatlıkla faydalanabileceği semt pazarı, Yıldız Caddesi’nde yapılıyor. Semt pazarlarının mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, semt pazarının herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ

Altındağ’ın her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan bir ilçe olduğunu belirten Başkan Balcı “Bu mahallelerimizin bir semt pazarına olan ihtiyacının farkındaydık. Hızla çalışmalara başladık. Her 3 mahallemizin de faydalanacağı bir noktada, Yıldız Caddesi’nde, modern ve konforlu bir semt pazarının yapımına devam ediyoruz. “Söz verdiğimiz gibi’ parolasıyla çıktığımız bu yolda, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah." dedi.

HER DETAYI ÖZENLE TASARLANDI

Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri kapalı semt pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detayın büyük bir titizlikle düşünüldüğünü sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Pazar yerlerimizin Altındağlı hemşerilerimiz için kolay ulaşılabilir olmasına, konforlu ve temiz alışverişin adresi olmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazar yerlerimiz, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn ediliyor, vatandaşlarımızın temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlanıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımızdan gelen talep, eleştiri ve önerileri dikkate alıyor, herkesin keyifle ve sağlıkla alışveriş yapabileceği ortamlar oluşturmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.