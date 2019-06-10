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Altındağ'a yeni spor tesisi

Altındağ Belediyesi'nin Karapürçek Mahallesi'nde 28 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği spor merkezinin yapımı tamamlandı.
Altındağ'a yeni spor tesisi

Altındağ Belediyesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm Altındağlıların rahatça faydalanacakları bir yeni spor merkezini daha hizmete sunuyor. Karapürçek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan dev spor tesisi, Altındağlıların yanı sıra başkentlilerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye hazırlanıyor. Karapürçek Mahallesi'nde 28 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesisle, Altındağ sporun merkezi haline gelecek. 2 futbol, 2 tenis, 2 basketbol ve 2 voleybol sahasını bünyesinde bulunduracak olan tesisin yapımı tamamlandı.

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Sosyalleşmelerini sağlıyor

Altındağlı çocukların sporla iç içe bir yaşam sürmelerini çok önemsediğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı çocukların küçük yaşlardan itibaren spor yapmasını istiyoruz. Çocuklarımız eğitim dönemleri boyunca temel dersler ile kendilerini geliştiriyorlar. Ayrıca, performans isteyen voleybol, basketbol, futbol gibi dersler onların hem fiziksel, hem psikolojik olarak gelişmelerini, hem de sosyalleşmelerini sağlıyor. Yapımını tamamladığımız spor tesisi şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. Sporun yaşam standartlarını yükselttiğini ve kaliteli bir hayat sağladığını da vurgulayan Başkan Balcı, Altındağ'ın çeşitli bölgelerinde benzer tesislerin yapılacağını ifade etti.
 

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