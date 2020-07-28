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Altındağ'a yeni yollar

Asfalt serim ve onarım işlemlerini ara vermeden sürdüren Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yollar kazandırmak için de hummalı bir çalışma yürütüyor.
Altındağ'a yeni yollar

Altındağ'da vatandaşların trafik sorunu yaşamadan evlerine gidebilmesi için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yollar kazandırıyor. 2020 yılının ilk 6 ayında hummalı bir çalışma yürüten Altındağ Belediyesi, Altındağ'a 7 yeni cadde ve 29 yeni sokak kazandırdı. Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'ın farklı noktalarında yeni yol açma, asfalt serimi ve onarım işlemleri ile kaldırım yapım çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

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Yeni yollar, yeni yatırımlar
Vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamamaları için yoğun mesai harcadıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağımızın her mahallesine, her sokağına hizmet götürmek için yola çıktık. Ekiplerimiz, ilçemizin farklı bölgelerinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için görev başında. Yeni yollarımız da inşallah yeni yatırımların önünü açacak. Altındağımız için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

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