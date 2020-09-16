Altındağ'a yepyeni otobüs durakları

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen bölgelere modern otobüs durakları yapıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, köyden mahalleye dönüşen; Peçenek, Kavaklı, Tatlar, Gicik, Aydıncık ve Yeşilyurt ile Baraj mahallesine 30 adet yeni ve modern otobüs durağı yapılıyor. Üstü kapalı ve konforlu olan modern duraklar vatandaşların büyük beğenisini topladı. İhtiyaç olan noktalara toplamda 30 adet durak inşa edildiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, Altındağ'ın her noktasına hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı.

VATANDAŞ TALEPLERİ İLK SIRADA

Altındağlı vatandaşların istek ve önerilerine daima öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Hemşehrilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın durakta bekleme süresinin çileye dönüşmemesi için otobüs durakları yapıyoruz. Bu mahallelerimizde yazın güneşten, kışın ise yağışlardan koruyacak yeni ve modern duraklara büyük ihtiyaç vardı. Daha önce bazı noktalara yapmıştık. Şimdi ihtiyaç olan diğer noktalara da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.