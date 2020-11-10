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Altındağ'da 20 binden fazla fidan toprakla buluştu

Altındağ Belediyesi son 1.5 yılda ilçeye 30 yeni park ve 3 orman alanı yaparak 350 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Ayrıca ilçe genelinde 20 binden fazla fidanı da toprakla buluşturdu.
Altındağ'da 20 binden fazla fidan toprakla buluştu

Altındağlıların aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri, sağlıkla nefes alabilecekleri alanlara büyük önem veren Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Altındağ kısa sürede; 30 yeni park, 3 orman alanı, 350 bin metrekare yeni yeşil alan ve 20 binden fazla fidan kazandı. 

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EN YEŞİL İLÇE ALTINDAĞ 
Altındağ'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Doğaya ve çevremize çok önem veriyor, o nedenle çevremizi geliştirip güzelleştirecek yeni yatırımlara imza atıyoruz. İlçemiz genelinde 20 binden fazla fidan diktik. Mevcut parklarımızda ve ağaçlandırma alanlarımızda yenileme ve geliştirme çalışmaları sürerken, bir yandan da 30 yeni park yaptık. Toplam yeşil alan miktarımıza ek olarak yeni 350 bin metrekare daha kazandırdık. Altındağ’da 3 yeni orman alanı oluşturduk. Ihlamur ormanı, 15 Temmuz hatıra ormanı ve meyve ormanımız Altındağ’a adeta can kattı, oksijen kaynağı oldu” dedi. 

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“NE YAPIYORSAK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN...”
Bir yerde ne kadar fazla yeşil alan varsa, o ilçedeki sağlık, mutluluk ve refah oranının da o kadar artacağını belirten Başkan Balcı “Ne yapıyorsak Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıkla ve mutlulukla büyümesi için yapıyoruz. Bizim gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız yeşil alanlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

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