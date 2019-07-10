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Altındağ'da 251 şehit anısına 251 fidan dikilecek

15 Temmuz'daki hain darbe kalkışmasında göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan 251 şehit için Altındağ'da 251 fidan dikilecek.
Altındağ'da 251 şehit anısına 251 fidan dikilecek

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit Altındağ'da anılacak. Altındağ Kaymakamlığı ve Altındağ Belediyesi, Alemdağ Parkı'nın hemen yanında bulunan boş alana 16 Temmuz günü, 251 şehit adına 251 fidan dikecek. Ayrıca hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Altındağ'da, 15 Temmuz'da şehit düşen kahramanları anmak için çeşitli programlar düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programlarının ilki 11 Temmuz'da Tacettin Dergahı'nda gerçekleşecek. Tacettin Dergahı'nda öğle namazı sonrası şehitler için mevlit okutulacak.

UNUTTURMAYACAĞIZ

15 Temmuz kahramanlarını unutmayacaklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, " O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle anıyoruz. Saygıdeğer gazilerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnşallah 15 Temmuz'u unutturmayacağız ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Bu vesile ile Altındağ'da aziz şehitlerimiz için 251 fidan dikeceğiz. Şehitlikleri ziyaret edeceğiz, dualar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ALTINDAĞ'DAKİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMLARI ŞÖYLE;

11 TEMMUZ: Öğle namazında şehitler için Tacettin Dergahı'nda mevlit okunacak.
12 TEMMUZ: Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni saat 10.30'da ziyaret edilecek
15 TEMMUZ: Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki 15 Temmuz Sergisi, Ulus Atatürk Heykeli'nin bulunduğu meydana getirilerek sergilenecek.
16 TEMMUZ: 15 Temmuz şehitleri anısına 251 fidan dikilecek
 

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