Altındağ'da 3+1 daire satılık

Ankara, Altındağ ilçesi, Atıfbey mahallesinde bulunan 8584 Ada, 7 parseli teşkil eden 392,00 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki ana taşınmaz üzerinde bulunan 44/392 arsa paylı 2. Kat bulunan 3+1 mesken satılıktır. Mesken zemin kattadır. Binada asansör yoktur. Daire kombilidir. Meskenin satış fiyatı 170.000,00 TL’dir.
Meskenin bulunduğu adres: Atıfbey Mahallesi, Altındağ Cad. Özçiftçi Apt. No:34/3 Altındağ / ANKARA
Satış Günü : 23/03/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
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