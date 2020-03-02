  • BIST 107.310
  • Altın 315,476
  • Dolar 6,2230
  • Euro 6,9470
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Altındağ'da 42 bin kursiyer

Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hakan Çınar, ilçede 1150 kursta 42 bin öğrenciye kurs verdiklerini söyledi. 
Altındağ'da 42 bin kursiyer

8 ÖNEMLİ MERKEZDEN BİRİ DE ALTINDAĞ’DA
Çınar ayrıca Türkiye’de Suriyelilere yönelik hızlandırılmış Türkçe kursu veren 8 merkezden biri oldukları ifade ederek “Hızlandırılmış şekilde Türkçe öğrenmelerini hedefliyor, daha sonra meslek sahibi yaparak İŞKUR üzerinden iş bulmalarını istiyoruz. Geçmişte kuaförlük, terzilik, bahçecilik kurslarından sertifikalarını alarak şu an dükkânını açanlar var” dedi.

ozel1-2.jpg

Türkiye’nin sayılı büyük halk eğitim merkezlerinden birisi olan Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu gazetemize kapılarını açtı. Okul Müdürü Hakan Çınar yaptıkları çalışmalar hakkında gazetemize bilgi verirken hali hazırda 1150 çeşit kurslarının olduğunu, yıl sonunda bu rakamın 3 bini bulmasını beklediğini söyledi. Ayrıca Çınar, Altındağ bölgesinde halk eğitim merkezlerinde 42 bin kursiyerin mesleki eğitim aldığını söyledi. Çınar, “Kurslarımız talebe göre açılıyor. En az 12 kişilik sınıflardan oluşuyor” dedi. 

ALTINDAĞ’DA 42 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR
Altındağ’da mahalle mahalle açılan merkezlerle Altındağ Belediyesi eşliğinde 42 bin öğrenciye kurs verdiklerini belirten Çınar “Altındağ bölgesinde şu an 42 bin öğrencimiz var. Altındağ Belediyesi ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Kültür merkezlerinde halk eğitim kursları açmaktayız. Okuma yazma kursları açıyoruz, önemsiyoruz. Bulunduğumuz merkezde, mahallede, okullarda derslikler var. Yeter ki fiziki mekân olsun, dersliğe uygun olsun, denetimlerini yaparak orada kursları verebiliriz” ifadelerine yer verdi. 

ozel1-3.jpg

TÜRKİYE’DEKİ 8 ÖNEMLİ MERKEZDEN BİRİYİZ
Türkiye’de Suriyelilere yönelik hızlandırılmış Türkçe kursu veren 8 merkezden biri olduklarının da bilgisini veren Çınar, “Suriyeli vatandaşlar bu bölgede çok olduğu için Türkiye’deki 8 halk eğitim merkezinden biri olarak onlara okuma yazma dersi veriyoruz. Hızlandırılmış şekilde Türkçe öğrenmelerini hedefliyor, daha sonra meslek sahibi yaparak İŞKUR üzerinden iş bulmalarını istiyoruz. Geçmişte kuaförlük, terzilik, bahçecilik kurslarından sertifikalarını alarak şu an dükkânını açanlar var. Başkalarının yanında çalışanlar var” diye konuştu. 

ŞU AN 1150 KURSUMUZ HİZMET VERİYOR
Kursların talebe göre açıldığı en az 12 kişilik olmak üzere açıldığını söyleyen Çınar, “Türk vatandaşı, Suriyeli göçmen fark etmeksizin kurslarımız devam diyor. Geçen yıl 2150 kursumuzla kapatmıştı. Bu sene 1500 civarında, sene sonunda bu sayı 3000 çeşit kursu bulur.  Kurslarımız talep üzerine açılıyor. En az 12 kişilik olmak üzere sınıflarımız belirleniyor. Hayatın her alanında kuaförlük, cilt bakımı, spor, müzik, aşçılık, hayvan bakıcılığı gibi pek çok çeşit kursumuz var” diye konuştu. 

ozel1-4.jpg

SİTELER ESNAFININ TEKLİFLERİNE AÇIĞIZ 
Sitelerde Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ile ortak çalışmala yürüttüklerini ve her zaman Siteler’den gelecek yeni tekliflere açık olduklarını da dile getiren Çınar şunları söyledi: “Siteler esnafından bize gelebilecek her türlü teklife açığız. Yeter ki istek olsun. Biz buraya CNC atölyesi kurmak istedik ama yerimiz olmadığı için kuramadık. Sitelerden gelen desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.” 
 

ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA-
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musa Kazım Arıcan kimdir? Hayatı ve kariyeri…02 Mart 2020 Pazartesi 10:37
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Mart 2020 - ASKİ02 Mart 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ02 Mart 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ02 Mart 2020 Pazartesi 09:09
  • Simide zam yolda02 Mart 2020 Pazartesi 05:12
  • Judacular İdlib şehitlerini andı02 Mart 2020 Pazartesi 04:12
  • Pursaklar'a şehitlik meydanı02 Mart 2020 Pazartesi 03:12
  • Sosyal Bilimlere Arıcan atandı02 Mart 2020 Pazartesi 02:12
  • Avcılar yemlemek istiyor02 Mart 2020 Pazartesi 01:12
  • ​​​​​​​Şimdi Avrupa düşünsün!02 Mart 2020 Pazartesi 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti