Altındağ'da 42 bin kursiyer

Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hakan Çınar, ilçede 1150 kursta 42 bin öğrenciye kurs verdiklerini söyledi.

8 ÖNEMLİ MERKEZDEN BİRİ DE ALTINDAĞ’DA

Çınar ayrıca Türkiye’de Suriyelilere yönelik hızlandırılmış Türkçe kursu veren 8 merkezden biri oldukları ifade ederek “Hızlandırılmış şekilde Türkçe öğrenmelerini hedefliyor, daha sonra meslek sahibi yaparak İŞKUR üzerinden iş bulmalarını istiyoruz. Geçmişte kuaförlük, terzilik, bahçecilik kurslarından sertifikalarını alarak şu an dükkânını açanlar var” dedi.

Türkiye’nin sayılı büyük halk eğitim merkezlerinden birisi olan Altındağ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu gazetemize kapılarını açtı. Okul Müdürü Hakan Çınar yaptıkları çalışmalar hakkında gazetemize bilgi verirken hali hazırda 1150 çeşit kurslarının olduğunu, yıl sonunda bu rakamın 3 bini bulmasını beklediğini söyledi. Ayrıca Çınar, Altındağ bölgesinde halk eğitim merkezlerinde 42 bin kursiyerin mesleki eğitim aldığını söyledi. Çınar, “Kurslarımız talebe göre açılıyor. En az 12 kişilik sınıflardan oluşuyor” dedi.

ALTINDAĞ’DA 42 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR

Altındağ’da mahalle mahalle açılan merkezlerle Altındağ Belediyesi eşliğinde 42 bin öğrenciye kurs verdiklerini belirten Çınar “Altındağ bölgesinde şu an 42 bin öğrencimiz var. Altındağ Belediyesi ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Kültür merkezlerinde halk eğitim kursları açmaktayız. Okuma yazma kursları açıyoruz, önemsiyoruz. Bulunduğumuz merkezde, mahallede, okullarda derslikler var. Yeter ki fiziki mekân olsun, dersliğe uygun olsun, denetimlerini yaparak orada kursları verebiliriz” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DEKİ 8 ÖNEMLİ MERKEZDEN BİRİYİZ

Türkiye’de Suriyelilere yönelik hızlandırılmış Türkçe kursu veren 8 merkezden biri olduklarının da bilgisini veren Çınar, “Suriyeli vatandaşlar bu bölgede çok olduğu için Türkiye’deki 8 halk eğitim merkezinden biri olarak onlara okuma yazma dersi veriyoruz. Hızlandırılmış şekilde Türkçe öğrenmelerini hedefliyor, daha sonra meslek sahibi yaparak İŞKUR üzerinden iş bulmalarını istiyoruz. Geçmişte kuaförlük, terzilik, bahçecilik kurslarından sertifikalarını alarak şu an dükkânını açanlar var. Başkalarının yanında çalışanlar var” diye konuştu.

ŞU AN 1150 KURSUMUZ HİZMET VERİYOR

Kursların talebe göre açıldığı en az 12 kişilik olmak üzere açıldığını söyleyen Çınar, “Türk vatandaşı, Suriyeli göçmen fark etmeksizin kurslarımız devam diyor. Geçen yıl 2150 kursumuzla kapatmıştı. Bu sene 1500 civarında, sene sonunda bu sayı 3000 çeşit kursu bulur. Kurslarımız talep üzerine açılıyor. En az 12 kişilik olmak üzere sınıflarımız belirleniyor. Hayatın her alanında kuaförlük, cilt bakımı, spor, müzik, aşçılık, hayvan bakıcılığı gibi pek çok çeşit kursumuz var” diye konuştu.

SİTELER ESNAFININ TEKLİFLERİNE AÇIĞIZ

Sitelerde Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ile ortak çalışmala yürüttüklerini ve her zaman Siteler’den gelecek yeni tekliflere açık olduklarını da dile getiren Çınar şunları söyledi: “Siteler esnafından bize gelebilecek her türlü teklife açığız. Yeter ki istek olsun. Biz buraya CNC atölyesi kurmak istedik ama yerimiz olmadığı için kuramadık. Sitelerden gelen desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”



ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA-

