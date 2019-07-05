  • BIST 99.635
  • Altın 253,166
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Altındağ'da ahşaptan oyun parkı

Keyifli bir gün geçirmek için Altınköy'ü ziyaret eden çocuklara, köy içinde ahşap oyun parkı kuruldu. Çocuklar bundan böyle, ahşap oyun parkında doya doya eğlenme fırsatı bulacak.
Altındağ'da ahşaptan oyun parkı

Tarihi evleri, köy çeşmesi, doğal hayatı, köy hayvanları ve 100 yıl öncesinin köy hayatını yansıtan tüm unsurlarıyla çocuklu ailelerin gözdesi olan Altınköy, artık çocuklar tarafından daha da çok sevilecek. Köyün içine çocuklar için ahşaptan oyun parkı kurulması talimatını veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çocukların bundan böyle Altınköy'de daha fazla eğleneceklerini söyledi.
Başkan Balcı "Altınköy Açık Hava Müzesi en çok çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor. Çocuklar burada hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Ahşap bir oyun parkının burada olması gerektiğini düşündük. Buranın dokusuna uygun ahşaptan oyun ünitesini Altınköy'e yerleştirdik. Çocuklar parkta daha fazla eğlensin, hep mutlu olsunlar istiyoruz" dedi.

gallery_-1-(3)-005.jpg

YAZ TATİLİNİN FAVORİSİ

Altınköy'ün yaz tatilinde de çocuklar için eğitici ve öğretici olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı, "Okulların tatil olmasıyla beraber aileler çocuklarını daha çok Altınköy'e getirmeye ve burada vakit geçirmeye başladılar. Çocuklarımızın Altınköy'de güzel vakit geçirmeleri bizi de mutlu ediyor. Yaz boyunca tüm Ankaralıları Altınköy Açık Hava Müzemize bekliyoruz. Biz Altındağ Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik önemli projelere imza atmak istiyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi içim çalışacağız" ifadelerini kullandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de Kahve Festivali05 Temmuz 2019 Cuma 00:57
  • Kurban hazırlıkları başladı05 Temmuz 2019 Cuma 00:49
  • Sivil Yaşam Derneği 11. Ulusal Genel Kurul Konya’da Gerçekleşti! 05 Temmuz 2019 Cuma 00:41
  • Siteler Esnafı Başkan Asım Balcı'yı ağırladı05 Temmuz 2019 Cuma 00:38
  • Pursaklar'da parklara bakım onarım05 Temmuz 2019 Cuma 00:36
  • Mavi otobüslerde Ankarakart dönemi05 Temmuz 2019 Cuma 00:33
  • Mamaklılara sağlık semineri05 Temmuz 2019 Cuma 00:15
  • Keçiören’deki okullarda tadilat 05 Temmuz 2019 Cuma 00:12
  • Keçiören’de yaşlılara hobi bahçesi 05 Temmuz 2019 Cuma 00:09
  • Akademisyenlerden Mansur Yavaş'a ziyaret05 Temmuz 2019 Cuma 00:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti