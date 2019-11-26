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Altındağ'da Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı düzenlenecek

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Altındağ’ın tarihi Ulus semtinde Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı düzenlenecek. Etkinlik, Cuma günü ASBÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Altındağ'da Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı düzenlenecek

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’nce “Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı” Cuma günü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde (ASBÜ) düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay hakkında bilgi veren Dernek Başkanı İbrahim Gökdemir, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun her bir karış toprağında tarih yattığının altını çizdi. 

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ÜNİVERSİTELER PAYDAŞ 

Tarih ve kültür olarak önemli bir geçmişe sahip olduğumuzu belirten Gökdemir, çalıştay hakkında şu bilgileri verdi: “Çalıştaya yaklaşık 1 buçuk aydır yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile önemli STK’ların içerisinde olduğu ciddi bir çalışma grubu oluşturduk. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi çalıştayımızda paydaşımız”

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TARİH HER YÖNÜYLE MASAYA YATIRILACAK

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı da projeye ayrı bir önemle yaklaşıyor. Proje paydaşları arasında 150’ye yakın sivil toplum kuruluşunu içinde barındıran başkanlığını Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın yaptığı Başkent Ankara Meclisi de bulunuyor. Alanında uzmanlar tarafından her yönüyle Anadolu tarih ve kültürünün masaya yatırılacağı en iyi çalıştaylardan birisine imza atılacağız.”

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ULUS’TAKİ TARİHE DİKKAT ÇEKİLECEK

“Anadolu Tarih ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı’nı Ankara’da düzenlemenin ayrı bir önem taşıyor. Geçmişte Ankara, Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti, Roma Dönemi'nde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi, İstiklal savaşının komuta merkezi ve Türkiye’nin de Başkenti olmuştur. Ankara bütün bu yönleriyle tarihimizin ve kültürümüzün de başkentidir. Yaşayan nüfus itibariyle de Anadolu’nun harmanıdır. Ulus’ta bulunan Bugünkü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin bulunduğu yerleşkede Ankara’nın günümüze kadar gelen tarihinin bir aynasıdır. Çalıştayımızı Ulus’ta bu tarihi mekanda yapmamızın ana gayesi de Ulus’a dikkat çekmek ve böylesine önemli bir tarihi mekanı içerisinde bulunduğu tarihimize ve kültürümüze yakışmayan görüntüden kurtarmak amaçlıdır.”

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RAMAZAN SAYGILI/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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