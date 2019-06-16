  • BIST 90.787
  • Altın 255,227
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 16 °C
»

Altındağ'da anne ve kızları sergisi 

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, anne ve kızlarının eserlerini ağırladı.
Altındağ'da anne ve kızları sergisi 

Anne Derya Ersöz, kızları 10 yaşındaki Zeynepsu ve 8 yaşındaki Eylül Deniz, Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki sanat atölyelerinde aldıkları eğitimin ardından oluşturdukları eserlerini, yine aynı yerde görücüye çıkardı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde anestezi teknisyeni olan anne Derya Ersöz, yoğun çalışma temposuna Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda ara verdiğini, sanatsal çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Derya Ersöz, iki kızıyla birlikte sergi açmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Anne Ersöz sanata olan yolculuğunu, "3 yıl önce Ulucanlar Sanat Sokağı'nda, Atölye Güneş'te değerli hocam Nedret Munzur ile tanıştım. Ondan resim dersleri almaya başladım. Bu beni çok mutlu etti. Hayatımda ve kendi iç yolculuğumda çok olumlu etkileri oldu. Kızlarımın da benimle aynı yolculuğa çıkmasını istedim. Büyük kızım da benim gibi Nedret Munzur hocamızdan resim dersleri almaya başladı. Küçük kızım ise buraya gelerek kendisine en uygun olan sanat dalını kendisi seçmek istedi. Onu buraya getirdim. O ise Orhan Karaalioğlu hocamızdan ahşap oyuncak yapımını öğrenmek istedi. Her ikisi de bu yolculukta bana katıldığı için çok mutluyum. Eserlerimizi birlikte bir sergide beğeniye sunmak, çok heyecan verici... Bize destek olan herkese, Altındağ Belediyesi'ne, böyle güzel bir mekanda, bizlere ve sanatçılara böyle güzel imkanları sunduğu için çok teşekkür ederim." dedi.

gallery_-1-(2)-007.jpg

ULUCANLAR'A DAVET

Resim yapmaya annesi sayesinde ilgi duyduğunu söyleyen 10 yaşındaki Zeynepsu ise bu alanda kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. 1 yıldır ahşap oyuncak yapımı hakkında eğitim alan Eylül Deniz ise, yaptığı oyuncakların hazır alınan oyuncaklardan daha değerli olduğunu belirtti. "Herkes kendi oyuncağını kendisi yapabilir" diyen minik Eylül, tüm çocukları Ulucanlar Sanat Sokağı'na davet etti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de yaz okulları başlıyor17 Haziran 2019 Pazartesi 00:58
  • Ankara'daki öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim17 Haziran 2019 Pazartesi 00:52
  • Mamak Mobil Anaokulunda mezuniyet17 Haziran 2019 Pazartesi 00:52
  • Altındağ'da anne ve kızları sergisi 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:49
  • Yetim çocuklar Keçiören’i gezecek 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:47
  • Mogan ve Eymir Gllerini birleştiren kanal ile Sukesen Kanalı temizleniyor.17 Haziran 2019 Pazartesi 00:43
  • 16 Haziran 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ16 Haziran 2019 Pazar 08:28
  • 16 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ16 Haziran 2019 Pazar 08:27
  • 16 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ16 Haziran 2019 Pazar 08:26
  • Çubuk'ta Turşu Festivali hazırlıkları sürüyor15 Haziran 2019 Cumartesi 00:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti