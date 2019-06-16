Altındağ'da anne ve kızları sergisi 

Altındağ Belediyesi Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, anne ve kızlarının eserlerini ağırladı.

Anne Derya Ersöz, kızları 10 yaşındaki Zeynepsu ve 8 yaşındaki Eylül Deniz, Ulucanlar Sanat Sokağı'ndaki sanat atölyelerinde aldıkları eğitimin ardından oluşturdukları eserlerini, yine aynı yerde görücüye çıkardı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde anestezi teknisyeni olan anne Derya Ersöz, yoğun çalışma temposuna Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'nda ara verdiğini, sanatsal çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Derya Ersöz, iki kızıyla birlikte sergi açmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Anne Ersöz sanata olan yolculuğunu, "3 yıl önce Ulucanlar Sanat Sokağı'nda, Atölye Güneş'te değerli hocam Nedret Munzur ile tanıştım. Ondan resim dersleri almaya başladım. Bu beni çok mutlu etti. Hayatımda ve kendi iç yolculuğumda çok olumlu etkileri oldu. Kızlarımın da benimle aynı yolculuğa çıkmasını istedim. Büyük kızım da benim gibi Nedret Munzur hocamızdan resim dersleri almaya başladı. Küçük kızım ise buraya gelerek kendisine en uygun olan sanat dalını kendisi seçmek istedi. Onu buraya getirdim. O ise Orhan Karaalioğlu hocamızdan ahşap oyuncak yapımını öğrenmek istedi. Her ikisi de bu yolculukta bana katıldığı için çok mutluyum. Eserlerimizi birlikte bir sergide beğeniye sunmak, çok heyecan verici... Bize destek olan herkese, Altındağ Belediyesi'ne, böyle güzel bir mekanda, bizlere ve sanatçılara böyle güzel imkanları sunduğu için çok teşekkür ederim." dedi.

ULUCANLAR'A DAVET

Resim yapmaya annesi sayesinde ilgi duyduğunu söyleyen 10 yaşındaki Zeynepsu ise bu alanda kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. 1 yıldır ahşap oyuncak yapımı hakkında eğitim alan Eylül Deniz ise, yaptığı oyuncakların hazır alınan oyuncaklardan daha değerli olduğunu belirtti. "Herkes kendi oyuncağını kendisi yapabilir" diyen minik Eylül, tüm çocukları Ulucanlar Sanat Sokağı'na davet etti.

