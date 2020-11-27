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Altındağ'da araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Altındağ'da Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler eksiksiz alınmaya devam ediyor. Altındağ'da hizmet veren taksiler, servis araçları ve dolmuşlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Altındağ'da araçlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Altındağ'da ulaşım tertemiz... Koronavirüsle mücadelesini etkin bir biçimde sürdüren Altındağ Belediyesi, ulaşım araçlarını titizlikle dezenfekte ediyor. Bu zamana kadar yaklaşık 20 bin taksi, 10 bin servis aracı ve tüm dolmuşlar titizlikle dezenfekte edildi. 

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ETKİN MÜCADELE SÜRÜYOR
Her gün binlerce vatandaşın kullanmak zorunda olduğu ulaşım araçlarının hijyenine özel önem verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ'da bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, bankalar, konukevleri, taksi durakları, özel halk otobüsleri, muhtarlıklar, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, Aile Sağlığı Merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerini düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz bitmiş değil... Bu nedenle Altındağ'da görev yapan tüm taksi, servis ve dolmuşları da ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Her gün binlerce vatandaşımız evinden işine gidiyor, işinden evine dönüyor, hayatın gereklerini yerine getiriyor, ulaşım araçlarını yoğun olarak kullanıyor. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığı için görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak her zaman görev başındayız” dedi. 

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DEZENFEKTE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK
Bu zamana kadar yaklaşık 20 bin taksinin, yaklaşık 10 bin servis aracının ve tüm dolmuşların dezenfekte edildiğini vurgulayan Başkan Balcı “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına özel önem veriyoruz. Altındağ genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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