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Altındağ'da belediye halı sahaları bakım istiyor

Altındağ’daki Alemdağ Spor Tesisleri’nde belediyeye ait ücretli halı sahaların bakımsız olması tepki çekiyor. Sporseverler, sahanın zemininin bozuk olduğunu, çukurlaşan yerlerin taşlarla dolduğunu belirterek sahaya bakım yapılmasını istiyor.
Altındağ'da belediye halı sahaları bakım istiyor

Altındağ Alemdağ Mahallesi’nde yer alan spor tesislerinde halı sahaların bakımsız olması tepki çekiyor. Vatandaşlar halı sahada top oynamak için para ödediklerini hatırlatarak belediyeden bozuk zemini onarmasını talep ediyor.

ZEMİN BOZUK VE ÇUKURLARLA DOLU

Konu hakkında gazetemize bilgi veren vatandaşlar, tesiste bulunan iki halı sahadan birinin zeminin bozuk olduğunu ve içinin çakıl taşları ile dolu olduğunu ifade ederek şunları söylüyor: “Zemin çok kötü ve bozuk. Sahanın içinde de bir sürü çukur var. Aynı zamanda saha çakıl taşları ile dolmuş. Belediyenin bu sahayı temizleyerek, bakım yapması gerekiyor.”

SPORCULAR SAKATLANIYOR

“Burada haftada en az iki kez maç yapıyoruz. Sahada bulunan çukurlardan dolayı birçok sporsever arkadaşımız sakatlandı. Bazı çukurlar neredeyse 30 santimetreyi aşmış durumda. Sahanın içi birçok yabancı madde ve taşlarla dolmuş. Burası bu bölgeye değer katan bir tesis. 8 bin metre kare büyüklüğünde. Burada sadece futbol sahası değil, basketbol ve voleybol sahası da bulunuyor. Bu yüzden bölge çocukları ve gençleri için önemli bir alan. Acilen bakıma alınmalı.” 

“DEFALARCA BİLDİRDİK”

Bölgedeki vatandaş ise belediyeye defalarca kez sahaya bakım yapması için çağrıda bulunduklarını, buna rağmen bir sonuç alamadıklarını belirterek, “Altındağ Belediyesi’ne birçok kez burayla ilgili şikayette bulunduk. Sahalardan birinin kullanılamaz bir durumda olduğunu bildirdik. Ama bir türlü gelip ilgilenen olmadı.  Buralar gençlerimize sporu sevdirmek ve spora teşvik için yapıldı. Madem yapıldı bakımsız bırakılmamaları gerekiyor. Sahalara saatlik 60 lira gibi bir ücret ödeyip maç yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya çağrıda bulunuyoruz. Onarım gereken yerlerin onarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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