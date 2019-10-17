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Altındağ'da bilim çocukların ayağına gidiyor

Altındağ Belediyesi, bilim ve sanatı çocukların ayağına getirdi. "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı" 10 gün boyunca Altındağlı çocuklarla buluşacak.
Altındağ'da bilim çocukların ayağına gidiyor

Altındağlı çocukların yeni ufuklara yelken açması için pek çok projeyi hayata geçiren Altındağ Belediyesi, çocukları bilim ve sanatla buluşturdu. "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı" Altındağ'a geldi. Projenin 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki açılış törenine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı. Başkan Balcı, çocuklarla beraber tırı gezerek etkinlikler hakkında bilgi aldı ve deneylerin yapılışını izledi."Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırı", 24 Ekim tarihine kadar sırasıyla; Karacaören, Gültepe, Önder, Zübeyde Hanım, Doğantepe, Kavaklı, Battalgazi, Feridun Çelik mahallerinde, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri önlerinde çocuklarla buluşacak. Etkinlik programı ve detaylı bilgiye www.meraklicocukyolda.com internet sitesinden ulaşmak mümkün...

HAYDİ ÇOCUKLAR, BEKLİYORUZ!

Altındağlı çocukların kendilerine ve geleceklerine değer katan projelerle bir araya gelmelerini çok önemsediğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Bu çalışma Altındağlı çocuklarımızı bilimin ve sanatın güzel örnekleriyle buluşturacak bir proje... Öğrenmenin yolu merak etmekten geçiyor. Çocuklarımız merak ederlerse araştırırlar, araştırırlarsa öğrenirler ve başarılı birer birey olurlar dedik, bu nedenle bilim ve sanatı Altındağlı çocuklarımızın ayağına getirdik. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliğe katılmaya, buradaki bilgilerden faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

10 GÜN BOYUNCA ALTINDAĞ'DA OLACAK

Altındağ Belediyesi ve Olaneki Project iş birliğiyle gerçekleştirilen "Meraklı Çocuk Bilim-Sanat Tırıyla Altındağ'da" projesi, Altındağ'ın 10 mahallesinde, 10 gün boyunca 7-12 yaş arası çocukları,bilim-sanat atölyeleriyle buluşturacak. Mobilize bir bilim-sanat atölyesi olarak tasarlanan tır, proje boyunca yüzlerce çocuğa ulaşarak, bilim ve sanatın ortak noktası olan "meraka€ duygusunu güçlendirmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.Proje boyunca çocuklar, laboratuvar ortamında mikroskopla canlıları inceleyecek, fizik, kimya, biyoloji deneyleri yapacak, kukla, upcycling (ileri dönüşüm), resim ve sanat atölyelerinde, geri dönüşüm temalı oyun alanında drama eğitmenleri eşliğinde yaratıcılıklarını geliştirecekler.

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4 Ekim 2019 Pazartesi 11.00-13.00
2.TBMM a€" Cumhuriyet Müzesi Önü (Açılış Programı)

15 Ekim 2019 Salı 10.00-16.00
Karacaören M. Akif Ersoy Gençlik Merkezi Önü

16 Ekim 2019 Çarşamba 10.00-16.00
Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi Önü

17 Ekim 2019 Perşembe 10.00-16.00
Önder Rasim Özdenören Gençlik Merkezi Önü

18 Ekim 2019 Cuma 10.00-16.00
Zübeyde Hanım Gençlik Merkezi Önü

19 Ekim 2019 Cumartesi 10.00-16.00
Doğantepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi Önü

20 Ekim 2019 Pazar 10.00-16.00
Kavaklar Köyü Köy Meydanı

21 Ekim 2019 Pazartesi 10.00-16.00
Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi Önü

22 Ekim 2019 Salı 10.00-16.00
Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi Önü

23 Ekim 2019 Çarşamba 10.00-16.00
Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi Önü
 

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