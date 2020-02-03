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Altındağ'da depremzedeler yararına düzenlenen sergideki eserlerin hepsi satıldı

Gelirinin depremzedelere bağışlanacağı sergi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda açıldı. Serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı gerçekleştirdi. İlk gün, ürünlerin tamamına yakını satıldı.
Altındağ'da depremzedeler yararına düzenlenen sergideki eserlerin hepsi satıldı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Depremzedelere ısıtıcı, temizlik malzemesi, kıyafet, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri gönderen Altındağlı vatandaşlar, yardım amaçlı bir de sergi açtı. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri; yağlı boya, hat, tezhip, ebru, mozaik, ahşap oyma ve yakma branşlarında, kendi yaptıkları eserlerini, ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği serginin ilk gününde, ürünlerin büyük çoğunluğu satıldı.

BAŞKAN BALCI'DAN BÜYÜK DESTEK

Serginin açılışını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, sergideki eserlerle yakından ilgilendi. Kendisi de bir tablo satın alan Başkan Balcı "Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve acı kayıplara yol açan deprem sonrası, Ankara'da, Ankara'nın kalbi Altındağ'da, çok başarılı bir örgütlenme gerçekleştirerek depremzede vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yaptık. Yardım TIR'larımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın derdine derman oldu, çorba ikram aracımız içlerini ısıttı. Şimdi de Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden Altındağlı kadınlar ve Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezimizin üyeleri kendi el emeklerini sergileyip satabilecekleri bir sergide bir araya geldiler. Sergiye eserlerini bağışlayan Altındağlı vatandaşlarımıza ve bu eserleri satın alarak bu güzel çabaya destek olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

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"MANEVİ DEĞERLERİNE PAHA BİÇİLEMEZ..."

Sergiden bir yağlı boya eser, birkaç adet de ahşap oyma eser satın alan Meliha Türk "Buraya eserleri görmek ve destek olmak için geldim. Çok güzel düşünülmüş bir iş gerçekten... Bir tablo, birkaç adet de ahşap oyma eser satın aldım. Bu eserlerin maddi değerinin önemi yok, benim gözümde hepsi paha biçilemez... Çünkü manevi olarak bize kattıkları ve depremzede kardeşlerimize katacakları çok daha değerli..." ifadelerini kullandı. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Türk "Altındağ Belediye Başkanı'nı ve Altındağ Belediyesi'ni de bu güzel düşüncelerinden dolayı tebrik ederim." dedi.

"NE MUTLU BANA..."

Sergiye kendi eserleriyle katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Sevim Bulut, "Eserlerimi depremde zarar gören vatandaşlarımız için satışa çıkarmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah satılır. Bize bu imkanları sağlayan Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. İyi ki Altındağlıyız..." dedi. Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyesi Kemal Özdem ise "Yağlı boya eserlerimi, ahşap yakma ve oyma eserlerimi bu sergide satışa sunuyorum. Benim de bir katkım olabilirse ne mutlu bana..." ifadelerini kullandı.
 

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