  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Altındağ’da detaylı ilaçlama

Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde yoğun ilaçlama çalışması sürdürüyor.
Altındağ’da detaylı ilaçlama

Koronavirüs ile mücadele için her noktayı dezenfekte eden ekipler, aynı zamanda sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı da ilaçlama gerçekleştiriyor. Her mahallede düzenli olarak ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşlardan tam not alıyor. 

snklac2021_2.jpg

“HAVALAR ISININCA ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK”

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. İlçe genelinde ekiplerimiz görev başında... İlaçlama çalışmalarını sık aralıklarla ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin, açık alanlarda daha güvenle bulunabilsinler istiyoruz. Hava sıcaklıkları artınca, ilaçlamaya duyulan ihtiyaç da artıyor. Biz de bunun farkındayız. İlaçlama çalışmalarımıza mahalle mahalle, sokak sokak devam ediyoruz" dedi.

snklac2021_1.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektronik atıklar tehlike saçıyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:09
  • Yenimahalle’de hijyenik bayram19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:00
  • Kızılcahamam’a helikopter19 Temmuz 2021 Pazartesi 05:30
  • Kurbanlıklar podyumda boy gösterdi19 Temmuz 2021 Pazartesi 05:00
  • İstinaf Mahkemesi oluyor19 Temmuz 2021 Pazartesi 04:30
  • Kültürel köprü projesi başladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 04:00
  • Yangın ve boğulmalara karşı uyarı19 Temmuz 2021 Pazartesi 03:30
  • El ilanlarına denetim19 Temmuz 2021 Pazartesi 03:00
  • Altın yumruktan bronz madalya19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:45
  • Online başvurular başladı19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti