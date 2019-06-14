  • BIST 90.787
  • Altın 254,519
  • Dolar 5,8790
  • Euro 6,5887
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Altındağ'da dolu dolu bir yaz

Altındağ Belediyesi, yoğun eğitim temposundan çıkan ve yaz tatilini Ankara'da geçiren Altındağlı gençleri yaz okullarında buluşturuyor.
Altındağ'da dolu dolu bir yaz


Altındağ Belediyesi gençlik merkezleri, yaz tatili boyunca yaz okulu olarak faaliyet gösterecek. Altındağlı gençler yaz tatilinde; sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe olacak. 32 farklı branşta kursların verileceği yaz okullarından faydalanmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli. 1 Temmuz'da faaliyete başlayacak olan yaz okulları Altındağlı çocukların ve gençlerin vazgeçilmezi olacak.

gallery_-1-(4)-002.jpg

YAZ OKULU ÜCRETSİZ

Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında 10 - 18 yaş aralığında Altındağlı gençlerin ilgisini çekecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok branşta kurslar açılacak. Yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, fitness, masa tenisi, bağlama ve gitar Altındağlı çocukların büyük ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Altındağlı çocuklar ayrıca; tiyatro, fotoğrafçılık, resim ve dil eğitimi kurslarına da katılma imkanı bulabiliyor. Ücretsiz olan yaz okullarına tüm gençlik merkezlerinden 30 Haziran'a kadar kayıt yaptırılabilecek.

gallery_-1-(6).jpg

UZMAN EĞİTMENLER...

Yaz okullarında alanlarında uzman eğitmenler tarafından kurslar verildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak... Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir. " ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut'un suyu içilir mi? ASKi'nin açıklaması15 Haziran 2019 Cumartesi 00:25
  • Başkan yavaş incelemelerde bulundu15 Haziran 2019 Cumartesi 00:25
  • Kızılcahamam’ın şampiyon güreşçisi15 Haziran 2019 Cumartesi 00:24
  • Türkiye'nin en uzun dağ kızağı Keçiören'de açılıyor15 Haziran 2019 Cumartesi 00:21
  • Başkan Demiral çapan giydi15 Haziran 2019 Cumartesi 00:18
  • Baraj Doluluk Oranları 14 Haziran 2019 Ankara - ASKİ14 Haziran 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 14 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ14 Haziran 2019 Cuma 08:27
  • Su Kesintisi 14 Haziran 2019 Ankara - ASKİ14 Haziran 2019 Cuma 08:26
  • Pursaklar'da keyifli yıl sonu gösterisi14 Haziran 2019 Cuma 00:55
  • Mamak Belediyesi Kafeteryası Açıldı14 Haziran 2019 Cuma 00:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti