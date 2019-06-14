Altındağ'da dolu dolu bir yaz

Altındağ Belediyesi, yoğun eğitim temposundan çıkan ve yaz tatilini Ankara'da geçiren Altındağlı gençleri yaz okullarında buluşturuyor.



Altındağ Belediyesi gençlik merkezleri, yaz tatili boyunca yaz okulu olarak faaliyet gösterecek. Altındağlı gençler yaz tatilinde; sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe olacak. 32 farklı branşta kursların verileceği yaz okullarından faydalanmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli. 1 Temmuz'da faaliyete başlayacak olan yaz okulları Altındağlı çocukların ve gençlerin vazgeçilmezi olacak.

YAZ OKULU ÜCRETSİZ

Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında 10 - 18 yaş aralığında Altındağlı gençlerin ilgisini çekecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok branşta kurslar açılacak. Yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, fitness, masa tenisi, bağlama ve gitar Altındağlı çocukların büyük ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Altındağlı çocuklar ayrıca; tiyatro, fotoğrafçılık, resim ve dil eğitimi kurslarına da katılma imkanı bulabiliyor. Ücretsiz olan yaz okullarına tüm gençlik merkezlerinden 30 Haziran'a kadar kayıt yaptırılabilecek.

UZMAN EĞİTMENLER...

Yaz okullarında alanlarında uzman eğitmenler tarafından kurslar verildiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak... Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir. " ifadelerini kullandı.