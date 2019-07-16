Altındağ'da düzenlenen fotoğraf yarışmasına yoğun talep

Başvuru tarihi 25 Temmuz'a kadar uzatılan "Benim Altındağım" fotoğraf yarışması, yoğun talep nedeniyle her yaştan fotoğrafseverin katılımına açıldı.

İlçe turizmini ayağa kaldırmayı hedefleyen Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Benim Altındağım" ödüllü fotoğraf yarışmasında başvuru tarihi uzatıldı. Daha önce 18 Temmuz olarak açıklanan fotoğraf yarışmasının başvuru tarihi 25 Temmuz olarak değiştirildi. Yine daha önce sadece öğrencilerin başvurabileceği duyurulan yarışmanın katılım şartları da gelen yoğun talepler üzerine değiştirildi. "Benim Altındağım" fotoğraf yarışmasına fotoğraf meraklısı herkes katılabilecek. Fotoğraf yarışmasının içeriği ise; Altındağ'ın tarihi ve doğal güzellikleri, Altındağ ilçesinde bulunan Cumhuriyet eserleri ile insan portreleri olacak.

HERKES KATILABİLECEK

Her yaştan fotoğrafseverin katılabileceği yarışmaya, en fazla 10 fotoğrafla katılım mümkün olacak. Fotoğraflar yarisma@altindag.bel.tr adresine gönderilecek. Yarışmacıların fotoğraflarıyla birlikte; ad, soyad ve telefon numarası bilgisi paylaşması yeterli olacak. Jüri tarafından değerlendirmeye alınacak fotoğraflar arasından ilk üçe giren eserlere ödül verilecek. Yarışma sonunda; birinci olan fotoğraf sahibi 5 bin TL, ikinci olan fotoğraf sahibi 4 bin TL, üçüncü olan fotoğraf sahibi ise 3 bin TL kazanacak. Ayrıca 5 fotoğrafa her fotoğraf için 500 TL mansiyon ödülü verilecek. Fotoğraf yarışmasına katılan yarışmacılara ait eserler Altındağ Belediyesi tarafından çeşitli yayınlarda, tanıtımlarda ve sergilerde kullanılacak. Ayrıca herhangi bir manipülenin yer aldığı fotoğraf değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya katılan fotoğraf sanatçıları bu şartları kabul etmiş sayılır.

