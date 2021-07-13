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Altındağ’da e-imar dönemi

Altındağ Belediyesi, Altındağ Belediyesi'ne gelerek yapılan iş ve işlemleri dijital platforma taşımaya devam ediyor. 
Altındağ’da e-imar dönemi

Altındağ Belediyesi, Altındağ’ı teknolojik platforma taşıyor. Önceden vatandaşların Altındağ Belediyesi'ne gelerek yürüttükleri bazı işlemler için belediye binasına gelinmesine gerek kalmayacak şekilde çözümler üreten Altındağ Belediyesi, hem fiziksel teması en aza indiriyor, hem de vatandaşlara zaman kazandırıyor. Hayata geçirilen e-imar uygulaması sayesinde, vatandaşların belediyeye gelerek gerçekleştirmesi gereken imar süreçleriyle ilgili birçok işlem, hiç belediyeye gelinmeden,  dijital olarak kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Eksper işlemleri, çap başvuru işlemleri, yol kotu işlemleri, mimari proje işlemleri, ruhsat ve iskan işlemleri de dijital olarak yapılabilecek işlemlerin arasındaki yerini aldı. 

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BELEDİYEYE GELMEYE GEREK YOK

Altındağlı vatandaşların hem fiziksel temasını azaltmak, hem de zamandan tasarruf etmelerini sağlamak için yeni uygulamalar ve tedbirler hayata geçirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Vatandaşlarımız belediye binasına gelmeden tahakkuk bilgilerini, arsa rayiç bedelini, sicil ve beyan bilgilerini, tahsilat bilgilerini, vergi borcu yapılandırma başvurularını ve online ödeme kanallarını sorgulayabiliyordu. Ayrıca belediyemizin www.altindag.bel.tr adresindeki web sitesi aracılığıyla, bina metrekare maliyetlerini, aşınma paylarını, arsa birim değerlerini ve emlak beyanlarını öğrenebiliyordu. Artık bunlara ek olarak başka hizmetleri de çevrimiçi platforma taşıdık.

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Bundan böyle eksper işlemleri, çap başvuru işlemleri, yol kotu işlemleri, mimari proje işlemleri, ruhsat ve iskan işlemleri de belediye binasına gelmeye gerek kalmadan halledilebilecek.” dedi. Başkan Balcı, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve zaman kazandırmak için her geçen gün yeni uygulamalar geliştirdiklerini, bunun için de teknolojiyi çok yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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