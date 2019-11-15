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Altındağ'da eğlence artık ücretsiz

Altındağ Gençlik Merkezlerindeki oyun salonları artık ücretsiz olacak.
Altındağ'da eğlence artık ücretsiz

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatı üzerine, Gençlik Merkezlerindeki oyun salonları ücretsiz hale geldi. Bundan böyle Altındağlı gençler, oyun salonlarında bulunan; bilardo, masa tenisi, langırt, air hokey gibi oyunları oynamak için hiçbir ücret ödemeyecek.

EĞLENCE BEDAVA...

Gençlik Merkezi üyelerinin ve ailelerinin kendilerinden bu konuda sık sık ricada bulunduklarını belirten Başkan Balcı, "Gençlik Merkezleri gençlerimizin okul dışında kalan zamanlarını ek derslerle, sanat ve spor etkinlikleriyle değerlendirdiği bir yer... Aynı zamanda gençlerimiz burada eğlenip stres de atıyor, birbirleriyle rekabete ve paylaşıma dayalı oyunlar da oynayabiliyor. Eğlenmek de hakları elbette... Bu nedenle eğlencenin önündeki engeli kaldırdık. Geçmişte oyun salonlarında oynanan oyunlardan alınan ücreti kaldırdık. Oyun salonları bundan böyle herkes için ücretsiz, herkese açık... Gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

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GENÇLERİN İKİNCİ EVİ

Altındağ Belediyesi'ne ait 17 Gençlik Merkezi'nin gençlerin ikinci evi olması için çalıştıklarını belirten Balcı, "Gençlerimizin tüm zamanını oyun salonunda geçirmemesine de çok dikkat ediyoruz. Ders ve eğitim programları dışında kalan zamanlarını takip ediyor ve onları buna göre yönlendiriyoruz. Yapacağımız yeni planlamalarla, gençlik merkezlerini ilerleyen süreçte daha kullanışlı hale getirmek için düzenlemeler yapacağız." ifadelerini kullandı.
 

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