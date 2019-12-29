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Altındağ'da eğlence mekanları denetlendi

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, eğlence mekanları, restoranlar ve kuruyemiş satıcılarını denetledi.
Altındağ'da eğlence mekanları denetlendi

Zabıta birimleri Altındağ genelinde 7 ekip ve 20 personelle eğlence mekanları, restoranlar ve kuruyemiş satılan dükkanlarda denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, canlı müzik izin belgesi, ruhsat ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi. Evraklarında eksiklik bulunan ve gerekli temizlik koşullarını sağlamayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. 

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"EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Denetimlerin sık sık devam edeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Halk sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri sürdürüyor. Hemşehrilerimiz 444 39 19'u arayarak bize 7 gün 24 saat ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.
 

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