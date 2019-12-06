Altındağ'da elektrik trafoları sanatla buluştu

Altındağ’da trafolar renkleniyor. Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafosu, duvar boyama sanatçıları tarafından yeni görünümüne kavuştu.

Altındağ Belediyesi sanatı sokağa taşımaya devam ediyor. Altındağ’da duvarların ardından trafolar da renklenmeye başladı. İlçenin birçok noktasında yer alan trafoları sanatla buluşturan Altındağ Belediyesi, trafoları renk renk birbirinden farklı eşsiz görünüme kavuşturuyor.

ÜZERLERİNE ALTINDAĞ’IN SİMGELERİ ÇİZİLİYOR

Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan trafo, ressamlar tarafından renklendirilirken, trafonun üzerine Altındağ’ın tarihi kültürel merkezlerinin ismi ve onları anlatan resimler yer aldı. "Ankara’nın Kalbi Altındağ" sloganını hatırlatan duvar boyama sanatçıları, rengarenk bir trafo meydana getirdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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