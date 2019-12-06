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Altındağ'da elektrik trafoları sanatla buluştu

Altındağ’da trafolar renkleniyor. Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan elektrik trafosu, duvar boyama sanatçıları tarafından yeni görünümüne kavuştu. 
Altındağ'da elektrik trafoları sanatla buluştu

Altındağ Belediyesi sanatı sokağa taşımaya devam ediyor. Altındağ’da duvarların ardından trafolar da renklenmeye başladı. İlçenin birçok noktasında yer alan trafoları sanatla buluşturan Altındağ Belediyesi, trafoları renk renk birbirinden farklı eşsiz görünüme kavuşturuyor.

trafo,-talatpasa-bulvari,-altindag-belediyesi,-ankara’nin-kalbi-altindag,-duvar-boyama-sanatcilari,-rengarenk,,,.jpg

ÜZERLERİNE ALTINDAĞ’IN SİMGELERİ ÇİZİLİYOR 

Talatpaşa Bulvarı üzerinde bulunan trafo, ressamlar tarafından renklendirilirken, trafonun üzerine Altındağ’ın tarihi kültürel merkezlerinin ismi ve onları anlatan resimler yer aldı. "Ankara’nın Kalbi Altındağ" sloganını hatırlatan duvar boyama sanatçılarırengarenk bir trafo meydana getirdi. 

trafo,-talatpasa-bulvari,-altindag-belediyesi,-ankara’nin-kalbi-altindag,-duvar-boyama-sanatcilari,-rengarenk,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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