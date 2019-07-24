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Altındağ'da engelli araçlarına şarj istasyonu

Ankara'nın ilk Engelsiz Oyun Parkı'nı engelli çocukların hizmetine sunan Altındağ Belediyesi, şimdi de engelli vatandaşların kullandığı akülü araçlar için "şarj istasyonu" projesini hayata geçirdi.
Altındağ'da engelli araçlarına şarj istasyonu

Engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için, erişilebilir noktalar oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Bu nedenle engelliler için akülü araç şarj istasyonlarını faaliyete geçirdik. Bu istasyonlar akülü araç kullanan engellilere büyük kolaylık sağlayacak. Altındağ için çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şarj istasyonlarından Türkiye'de sayılı illerimizde var. Bundan böyle engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını buralardan şarj edebilecekler. Şimdilik bu istasyonları vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altındağ Belediyesi önüne koyduk. Bu sayının talebe göre artması için de çalışacağız." dedi.

"AKÜ BİTTİ DERDİ YOK..."

Hamamönü bölgesine koyulan şarj istasyonunda aracını şarj eden engelli Harun Değirmenci, bu hizmetten faydalandığı için çok memnun olduğunu söyledi. "Daha önce yola çıkarken yanımda yedek akü taşıyordum. Zaman zaman ise başkalarından elektriklerini kullanmak için izin istiyordum. Herkes izin vermiyordu. Makinelere zarar verdiğini söyleyenler oluyordu.

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Gerçekten bu konu bizim için çok büyük bir problemdi. Bu şarj istasyonu sayesinde büyük bir sorun ortadan kalktı. 30- 40 dakikada aracımı şarj edip yoluma devam edebiliyorum." sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu hizmeti düşünen, buraya getiren ve bizlere sunan herkesten Allah razı olsun." diyen Değirmenci, Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

ENGEL YOK, YOLA DEVAM...

Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altındağ Belediyesi önüne kurulan engelli şarj istasyonları ile engelli aracı kullanan vatandaşlar, aküsü azaldığı zaman bu istasyon noktalarına gelerek hızlandırmış şarj sistemi ile aküsünü doldurarak yoluna devam edebilecek. İstasyonda aynı anda 3 araç şarj olabilecek. Böylece akülü araç kullanarak dışarı çıkan engelli vatandaşlar, araçlarının şarjının bitme endişesi olmadan gönül rahatlığı ile sosyal hayata katılabilecek.
 

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