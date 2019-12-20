Altındağ'da Ferfene Gecesi

Anadolu'da kış akşamlarının vazgeçilmezi ve yüzlerce yıllık Türk'ün töresi "Ferfene Gecesi" Altındağ'da yaşatıldı.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara Ferfene Gecesi, her yaştan Altındağlı'yı bir araya getirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, Altındağlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Anadolu'nun dört bir yanından türkülerin söylendiği gece, seymen gösterisiyle de renklendi. Anadolu'nun geleneksel türkülerinin hep bir ağızdan söylendiği Ferfene gecesi, sımsıcak anlara sahne oldu.

Binlerce yıllık gelenek

Yüzlerce yıllık, geleneksel eğlence gecesi olan "Ferfene"yi Altındağ'da yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bu gece Altındağ'da, buram buram geçmiş ve gelenek, samimiyet ve muhabbet vardı. Anadolu kış gecelerinin vazgeçilmezi Ferfene Gecesi ile hemşehrilerimizin buluşmasına ve kaynaşmasına vesile olduk. Çok eğlenceli ve sıcak bir atmosfer yaşadık. Söz verdiğimiz gibi kültürümüzü nesilden nesile aktarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

