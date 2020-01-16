Altındağ'da gençlere karne hediyesi

Altındağ Belediyesi'nden Altındağlı gençlere karne hediyesi... Altındağ Belediyesi spor tesisleri, takdir ve teşekkür alan öğrencilere, yarıyıl tatilinde ücretsiz olacak.

Altındağ'da başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'da takdir ve teşekkür alan öğrenciler, yarıyıl tatilinde, Altındağ Belediyesi spor tesislerine ücretsiz girebilecek.

SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ

Yarıyıl karne hediyesi; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan ve yalnızca takdir ve teşekkür alan öğrencileri kapsayacak. Öğrencilerin 15-20 Ocak tarihleri arasında spor tesislerine giderek ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Ön kayıt yaptıran ve bu hediyeden faydalanma hakkına sahip olan öğrenciler, yarıyıl tatili boyunca hafta için her gün, saat 10:00-12:00 arasında, Ali Ersoy Yüzme Havuzu, Gültepe Kapalı Yüzme Havuzu, Karapürçek Su Parkı ve Ali Ersoy Buz Pisti'nden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

"ÇOK ÇALIŞANLAR HEDİYEYİ HAK ETTİ"

"Altındağlı çocuklarımız okulların açıldığı ilk günden itibaren çalıştı, emek verdi, sınavlara hazırlandı. İyi notlar alıp, takdir ve teşekkürü kapanlar, böyle güzel bir hediyeyi hak etti." diyen Başkan Asım Balcı, "5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan, takdir ve teşekkür alan öğrencilerimize tatilde spor ücretsiz... Herkesi bu güzel hediyeden faydalanmaya çağırıyorum. Doya doya eğlenin, gönlünüzce spor yapın." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ DÖNEME SIKI HAZIRLANIN"

Altındağlı çocuklara tatilde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumalarını da öğütleyen Başkan Balcı, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için de başarılar diledi. Altındağ Belediyesi kütüphanelerinin ders çalışmak için oldukça uygun ortamlar olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Bu karnede eksikleri olan, takdir ya da teşekkür alamayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Kütüphanelerimizde, Gençlik Merkezlerimizde ders çalışmak için her tür kaynak ve uygun ortam var. Pes etmesinler, eksiklerini tamamlasınlar, ikinci döneme daha iyi hazırlansınlar. Yaz tatilinde Altındağlı gençler için başka sürprizlerimiz olabilir." dedi.

