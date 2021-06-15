Altındağ'da gençlere ödül

Altındağ Belediyesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren başarılı öğrenciler ödüllerini aldı.

Ankara genelinde organize edilen “Bağımsızlık Yolunda 19 Mayıs” konulu şiir ve kompozisyon yarışmasının kazananları belli oldu. İlkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz da katıldı.

“DAHA NİCE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Gençlerin şiir ve kompozisyon dallarında başarılı olduklarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Gençlerimiz emek vermişler, çok anlamlı bir konu çerçevesinde, çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Hepsinin eline, emeğine sağlık… Dereceye giren gençlerimizi, onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Hepsine daha nice başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Balcı daha sonra, dereceye giren gençlere bisikletlerini takdim etti.

