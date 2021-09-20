Altındağ'da hareketli gün

Altındağ'da hareketli bir gün yaşandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı çocuklarla bisiklet sürdü, badminton oynadı, ip atladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Karapürçek Bisiklet Parkı'nda, Altındağlı çocuklarla bir araya gelen Başkan Balcı, hareket etmenin önemine dikkati çekti. Altındağlı çocuklarla birlikte bisiklete binen, badminton oynayan ve ip atlayan Başkan Balcı, çocukların gönlünü fethetti. Başkan Balcı çocuklara bisiklet kullanmanın, yürüyüş ve spor yapmanın ve hareket etmenin öneminden bahsetti. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerine katılımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Balcı "Altındağ Belediyesi olarak, hafta boyunca, hareket etmenin sağlığa olan etkisine, bisiklet kullanmanın ve yürüyüş yapmanın önemine dikkat çeken etkinlikler gerçekleştireceğiz" dedi.

DAHA FAZLA HAREKET...

Başkan Balcı "Biz, Altındağ Belediyesi olarak; göreve geldiğimiz günden itibaren Altındağ'a daha fazla yürüyüş yolu ve daha fazla yeşil alan kazandırmak için çalışıyoruz. Yaşadığımız bölgelere, daha fazla spor alanı ve bisiklet yolları kazandırmak için de projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımızı günlük yaşamlarında hareketliliğe teşvik edecek oyun ve yeşil alanları çoğaltmak ve bunu bir yaşam standardı haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü daha hareketli bir yaşamın, daha sağlıklı bir yaşam için şart olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı daha sonra, Altındağlı çocuklarla birlikte bisiklete bindi, badminton oynadı ve ip atladı. Neşe dolu bir gün geçiren Başkan Balcı, çocuklara daha fazla bisiklet kullanmalarını ve hareket etmelerini tavsiye etti.

