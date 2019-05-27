  • BIST 85.545
  • Altın 250,613
  • Dolar 6,0593
  • Euro 6,7811
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Altındağ'da her nokta ilaçlanıyor

Altındağ Belediyesi, ilçede sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı yoğun bir ilaçlama çalışması başlattı.
Altındağ'da her nokta ilaçlanıyor

Her mahallede haftada en az 2 kez ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Altındağ'ın cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından sonra vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşların beğenisini topladı.

gallery_-1-(1)-005.jpg

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINIYOR

Binaların bodrum katlarında ve bahçelerde durağan halde bekleyen su birikintilerinin haşere sayısını arttırdığını ifade eden ekipler, karasinek ve sivrisineklerle etkin mücadele edilebilmesi için vatandaşların 0312 5070110 numaralı telefonu arayarak su birikintilerini bildirebileceklerini belirtti. Sosyal medya ve Altın Masa üzerinden gelen şikayetleri de dikkate alan ekipler; 06.00 -12.00 ile 16.00 - 22.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraj Doluluk Oranları 27 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:28
  • Elektrik Kesintisi 27 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:27
  • Su Kesintisi 27 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:26
  • Başkan gözleme yaptı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:56
  • Keçiören’de Erzurum rüzgarı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:49
  • Büyükşehir Belediyesi resmi araçlarda çakara son verdi27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:45
  • Yusuf Güney Pursaklar’ı salladı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:44
  • Kentsel dönüşüm bölgesinde olan Cinderesi'nde çalışmalar başladı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:42
  • Mamak'ta 6 mahallede 2 iftar heyecanı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:42
  • Büyükelçiden Başkan Altınok'a ziyaret27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti