  • BIST 1.460
  • Altın 501,963
  • Dolar 8,3513
  • Euro 10,1937
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 19 °C
»

Altındağ’da her noktaya ilaçlama işlemi başladı

Altındağ’da her noktaya ilaçlama başladı. Koronavirüs ile mücadele için her noktayı dezenfekte eden ekipler, aynı zamanda sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı da ilaçlama gerçekleştiriyor. 
Altındağ’da her noktaya ilaçlama işlemi başladı

Her mahallede haftada en az 2 kez ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşların büyük beğenisini topluyor. 

ilclma_21_3.jpg

“DÜZENLİ İLAÇLAMA DEVAM EDECEK”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına daha sık aralıklarla devam edeceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ'da göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. İlçe genelinde ekiplerimiz görev başında... İlaçlama çalışmalarını sık aralıklarla ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin, açık alanlarda daha güvenle bulunabilsinler istiyoruz. Hava sıcaklıkları artınca, ilaçlamaya duyulan ihtiyaç da artıyor. Biz de bunun farkındayız. İlaçlama çalışmalarımıza mahalle mahalle, sokak sokak devam ediyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 milyon fidesi desteği dağıtımı başladı18 Mayıs 2021 Salı 04:23
  • Yeni nesil taksi duraklarının kurulumu başladı18 Mayıs 2021 Salı 03:22
  • Tapu işleri kolaylaşıyor18 Mayıs 2021 Salı 02:26
  • Derman Market 9 bin kişiye kucak açtı18 Mayıs 2021 Salı 01:29
  • Karayalçın Meydanı hizmete hazır18 Mayıs 2021 Salı 00:30
  • Sincan'da sıfır atık çığır açıyor18 Mayıs 2021 Salı 00:28
  • Zor bir süreç geçiren esnafın yüzünü güldüren destek18 Mayıs 2021 Salı 00:27
  • Mamak rengârenk18 Mayıs 2021 Salı 00:25
  • Başkan Altınok, yeni mesire alanını inceledi18 Mayıs 2021 Salı 00:24
  • Ağaçlandırma seferberliğinde vatandaş ve belediye işbirliği18 Mayıs 2021 Salı 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti