Altındağ’da her noktaya ilaçlama işlemi başladı

Altındağ’da her noktaya ilaçlama başladı. Koronavirüs ile mücadele için her noktayı dezenfekte eden ekipler, aynı zamanda sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı da ilaçlama gerçekleştiriyor.

Her mahallede haftada en az 2 kez ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanıyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

“DÜZENLİ İLAÇLAMA DEVAM EDECEK”

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına daha sık aralıklarla devam edeceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ'da göreve geldiğimiz andan itibaren vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için özveriyle çalışıyoruz. İlçe genelinde ekiplerimiz görev başında... İlaçlama çalışmalarını sık aralıklarla ve periyodik olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin, açık alanlarda daha güvenle bulunabilsinler istiyoruz. Hava sıcaklıkları artınca, ilaçlamaya duyulan ihtiyaç da artıyor. Biz de bunun farkındayız. İlaçlama çalışmalarımıza mahalle mahalle, sokak sokak devam ediyoruz” dedi.