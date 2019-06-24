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Altındağ'da İki mahalleye ortak pazar

Altındağ Belediyesi, hem Doğantepe hem de Başpınar mahallesi sakinlerinin faydalanabileceği üstü kapalı semt pazarıyla ilgili çalışmalara başladı.
Altındağ'da İki mahalleye ortak pazar

Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Başpınar ve Doğantepe mahalleleri sakinlerinin isteği olan kapalı pazar alanı için çalışmalar başladı. Her iki mahallenin de tam sınır bölgesinde olacak olan kapalı semt pazarı, 25 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğunda inşa edilecek. 1118. Cadde'de bulunan aile sağlık merkezinin hemen yanında yer alacak pazar alanına, 150 adet tezgah konulabilecek. Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir ortamda alışveriş yapabileceği pazar alanında ayrıca zabıta noktası da bulunacak. Zabıta binasının içerisine yer alacak mescit ve lavabolardan hem vatandaşlar hem de esnaf faydalanabilecek.

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KAPALI SEMT PAZARLARI ARTACAK

Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri anında işleme aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Vatandaşlarımız bölgeye kapalı pazar alanı yapılmasını istediler. Bizde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda en uygun noktaya bir pazar alanı inşasına başlıyoruz. Üstü kapalı olacak olan pazar alanımızın projeleri hazırlandı, zemini için çalışmalara devam ediyoruz. Pazar alanımız konumu itibariyle hem Doğantepe hem de Başpınar mahallesi sakinlerine hizmet edecek. Kapalı semt pazarlarıyla ilgili diğer mahallelerden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için pazar alanı sayısını artıracağız" dedi.
 

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