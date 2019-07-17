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Altındağ'da ikinci buluşma Önder'de

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, Mahalle Buluşmaları kapsamında bugün Önder Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinleyecek.
Altındağ'da ikinci buluşma Önder'de

Altındağlı vatandaşların ilçeye yönelik düşüncelerini, isteklerini ve sorunlarını dinlemek için Halk Günü uygulamasını başlattıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, kendisiyle görüşmek için gelen herkesle tek tek ilgilendi. Altındağ Belediyesi Meclis Salonu'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen Halk Günü'ne, Altındağlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan Halk Günü'nün yanı sıra Mahalle Buluşmaları projesini de hayata geçiren Başkan Asım Balcı'nın Beşikkaya'nın ardından ikinci adresi Önder Mahallesi olacak. Başkan Asım Balcı, 18 Temmuz Perşembe günü (Yarın) Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da mahallelilerle buluşacak.

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"SORUNLARI DİNLEYECEĞİZ"

Herkesle bir bir ilgilenen, vatandaşların istek ve sorunlarıyla alakalı notlar alan başkan Balcı, "Düzenlediğimiz programlarla halkımızla iç içe olup vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri bizim için çok önemli ve bu talepleri çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Halk Günü'nün yanı sıra Mahalle Buluşmaları ile de hemşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Beşikkayalılarla buluşmuştuk. İnşallah yarın da Önder Mahallesi sakinleriyle buluşacağız.'' dedi.
 

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