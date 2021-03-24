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Altındağ'da kar, yollara engel olamadı

Altındağ Belediyesi yoğun kar yağışına hemen müdahalede bulunarak, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. 
Altındağ'da kar, yollara engel olamadı

Meteoroloji'den alınan kar yağışı uyarısının ardından ekiplerini hazır hale getiren Altındağ Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan yağışa anında müdahale etti. Yağışın etkili olmaya başlamasının ardından tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması için gece boyu çalıştı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ekiplerin her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti.

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“EKİPLERİMİZ DAİMA HAZIR...”
Altındağ'da her türlü koşula karşı ekiplerin daima hazır olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'ın pek çok mahallesi rakım olarak yüksekte bulunduğundan, Altındağ'da kış koşulları biraz daha ağır şartlarda yaşanıyor. Ancak araç filomuz güçlü, ekiplerimiz işini çok iyi biliyor. Karla mücadele için dün akşam saatlerinden beri görev başındayız. Mücadelemizi daha etkin ve daha hızlı bir biçimde sürdürmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

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