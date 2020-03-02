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Altındağ'da karekodlu toplanma alanları belirlendi

Altındağ Belediyesi, vatandaşların olası bir acil durum ve doğal afette tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabilmeleri için 87 adet "Acil Durum Toplanma Alanı" belirledi.
Altındağ'da karekodlu toplanma alanları belirlendi

Vatandaşların olası bir afet ve acil durum sonrasında tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği alanların belirlenmesi için Altındağ Belediyesi çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Altındağ Belediyesi tarafından, Altındağ'da belirlenen 87 alana direk dikme işlemine başlayan ekipler, çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Doğal afet durumunda toplanma alanına gelen vatandaşların nerede olduklarını öğrenebilmeleri için tabelalara karekod sisteminin de yerleştirildiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Acil bir durumda nerede olduğunu bilemeyen vatandaşların, telefonlarında bulunan karekod okuma özelliğini kullanarak bulundukları konumu öğrenebilecekler." diye konuştu.

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AFAD İLE BİRLİKTE BELİRLENİYOR

Çalışmaların AFAD'la birlikte yürütüldüğünü de dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da eksikleri bir bir gideriyoruz. AFAD'la birlikte çalışarak Altındağ'da acil durum toplanma alanlarımızı belirleyip, bölgeye ekiplerimizce tabelaları yerleştiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmalarımızla Altındağ'ımızda 87 acil durum toplanma alanı oluşturulmuş olacak."dedi.
 

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