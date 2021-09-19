Altındağ'da kayıtlar başladı

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 17 Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna "merhaba" diyecek olan Gençlik Merkezleri, bu yıl da dopdolu...

Gençlik Merkezleri yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır... Gençlik Merkezleri, bu yıl, 43 farklı branşta, Altındağlı gençlere kapılarını açıyor. Yeni eğitim öğretim sezonuna 27 Eylül itibariyle başlayacak olan Gençlik Merkezleri'ne, 14 " 27 Eylül tarihleri arasında kayıt yapılabilecek. Kayıtlar, 27 Eylül günü sona erecek. Altındağlı gençlerin bu merkezler sayesinde çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm Altındağlı gençleri gençlik merkezlerine davet etti. Başkan Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

EĞİTİME BÜYÜK KATKI...

Gençler bu merkezlerde öncelikle yeni eğitim fırsatlarıyla tanışıyorlar. Merkezlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya gibi temel dersler veriliyor. Özel etüd odalarında yaş gruplarına göre verilen derslerin yanı sıra, merkezlerde oluşturulan bilgisayar ve internet odaları ile kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliyor ve performans ödevleri için gerekli araştırma-incelemeyi buralarda yapıyorlar. Gençler internetin farklı imkanlarından da faydalanarak, dünyayı takip edebiliyorlar. Fen deneyleri atölyesi, okuma atölyesi gibi atölyelerde değişik deneyimler kazanabiliyor, kitap okuma alışkanlıklarını pekiştiriyorlar. İşaret dili eğitimi kursunda ise, yepyeni bir dil öğrenebiliyorlar.

Gençler ayrıca Temel bilgisayar kursu, Office programları ve Temel bilgisayar kodlama gibi kurslar sayesinde çağa ayak uyduruyor, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

KÜLTÜR, SANAT VE SPOR

Merkezlerin sunduğu bir diğer imkan kültür ve sanat aktiviteleri... Gençlere, ilgi alanlarına göre Gitar, Bağlama, El sanatları, Resim, Drama gibi branşlarda dersler veriliyor. Gençler ayrıca seçmelere katılarak çocuk korosunda yer alabiliyor, Mehteran bölüğüne katılabiliyor, ritim dersleri alabiliyor veya halk oyunları topluluğuna üye olabiliyor. Gençler, merkezler aracılığıyla sinema, tiyatro, sergi, konser ve müzelere gidiyor, yaşadıkları şehrin kültür sanat etkinliklerine de aktif olarak katılıyorlar.

SAVUNMA SPORLARINA BÜYÜK İLGİ

Merkezlerde sporun farklı branşlarıyla da tanışan gençler, en çok ilgiyi savunma sporlarına gösteriyor. Taekwondo, Kickboks ve Judo gibi savunma sporları gençlerin büyük beğenisini toplarken, okçuluk, badminton, jimnastik, satranç ve masa tenisi de Altındağlı gençlerin katılabileceği spor branşları arasında yer alıyor. Altın gençler, merkezler sayesinde sporla iç içe ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralıyor.

YAŞ SINIRI YOK

Daha önce ilköğretim 4'üncü sınıf ve üzerindeki öğrencilerin faydalanabildiği gençlik merkezlerinden ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri de faydalanabiliyor. Başkan Asım Balcı'nın talimatlarıyla kaldırılan yaş sınırlaması, daha fazla Altındağlı çocuğun Gençlik Merkezlerinden faydalanabilmesini sağlıyor. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri, merkezlerde Türkçe, Resim, Okuma atölyesi, Drama, Taekwondo, Badminton, Jimnastik, Satranç ve İngilizce branşlarında kurslara katılabiliyor.

GENÇLİK MERKEZLERİNDE HER ŞEY ÜCRETSİZ

Gençlik Merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatına büyük katkısı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı "İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği bu kurslar, gençlerin sadece fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmıyor, okuldaki ders başarılarını da çok olumlu derecede etkiliyor. Bu nedenle Altındağ'da faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizde, sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Sanata ve spora yönlendirilen çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

