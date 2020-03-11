Altındağ'da koronavirüs semineri gerçekleştirildi

Altındağ Belediyesi tüm dünyada ölümlere yol açan Koronavirüs'e karşı önlemlerini artırdı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde "Koronavirüs Bilgilendirme Semineri"düzenlendi.

Altındağ'da Koronavirüs'e karşı bilgilendirmeler devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, hijyen önlemlerinin alınmasının yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Koronavirüs Bilgilendirme Semineriaâ‚¬ne, 17 Gençlik Merkezi ile 24 Kadın Eğitim Merkezi'nin sorumluları ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nün çalışanları katıldı. Dr. Ayla Nacar tarafından verilen seminer katılımcılardan büyük ilgi gördü.

NASIL KORUNALIM, HANGİ ÖNLEMLERİ ALALIM?

Katılımcılara ilk olarak "Koronavirüs"olarak bilinen hastalık hakkında gerekli bilgileri veren Dr. Ayla Nacar, daha sonra bu virüsten korunmanın yollarından bahsetti. İnsandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen koronavirüsün yol açtığı hastalığın belirtilerini; baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıralayan Dr. Nacar, istirahat etmenin, dengeli beslenmenin ve bol sıvı tüketmenin önemine değindi. Nacar ayrıca, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınılması, dokundukları çevrenin dezenfekte edilmesi, ellerin sık sık yıkanması ve kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

"BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDECEK."

Altındağ'da bilgilendirme seminerlerinin devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, "Tüm merkezlerimizde ve tesislerimizde bilgilendirme seminerlerine devam edeceğiz. Hastalığın yayılmasını önlemek bizim elimizde... Hepimiz görevlerimizi yapar, devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek, büyük başarı elde etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.