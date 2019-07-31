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Altındağ'da kurban kesim yerleri nerede?

Altındağ'da kurban kesilecek yerler belirlendi. Altındağ'da bu yıl Karapürçek'te bulunan "Kurban Satış ve Kesim Alanı" dışında, 5 ayrı noktada daha kurban kesimi yapılabilecek.
Altındağ'da kurban kesim yerleri nerede?

Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Tatlar mevkiinde bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında, 5 farklı noktayı daha "kurban kesim yeri" olarak belirleyen Altındağ Belediyesi, vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu.

KURBAN KESİM YERLERİ NERESİ?

Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

-Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı (Tatlar Mah. Kümeevler)

-İskitler Semt Pazarı (Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci Sokak ile Seçim Sokak arası)

-Site-Yıldız Semt Pazarı (Ali Ersoy Mah. 83'üncü Sokak)

-Gülpınar Semt Pazarı (Yıldıztepe Mah. 166. Cad. No:23)

-Karapürçek Semt Pazarı (Karapürçek Mah. 309. Cad. No:51)

-Karacaören Semt Pazarı (Karacaören Spor Tesisleri Halı Saha Yanı)

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UYGUNSUZ KESİME İZİN YOK

Uygunsuz ve sağlıksız şekilde kurban kesimlerinin önüne geçmek için bu yıl kesim için belirlenen yer sayısını da artırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşlara bu konuda biraz daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi ekiplerinin belirlenen yerler dışında, kamuya açık, halk sağlığını tehdit edecek ve sağlıksız biçimde kurban kesilmemesi için 24 saat görev başında olacağını da sözlerine ekledi. Başkan Balcı, belirlenen kurban satış ve kesim yerleri dışında cadde, sokak ve binaların arasında kurban satış ve kesimine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
 

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