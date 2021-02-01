Altındağ'da kütüphanelere büyük ilgi gösterildi. Altındağ Belediyesi tarafından hizmete açılan mahalle kütüphanelerinden 1 yılda 60 bin öğrenci faydalandı.

Altındağlı vatandaşlar kütüphanelere koştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından hayata geçirilen mahalle kütüphaneleri, binlerce öğrenciyi ağırladı. Ali Ersoy ve Karapürçek mahalle kütüphanelerinden 1 yılda 60 bin öğrencinin faydalandığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Yakın zamanda hizmete başlayan Yıldıztepe ve Gültepe kütüphaneleri de mahalle sakinlerimizden büyük ilgi gördü. Bu 2 kütüphanenin kullanıcılarını da dahil ettiğimizde, bu sayının çok kısa sürede 100 bini geçeceğine inanıyorum. Bunun yanında 5 yeni kütüphanemizin de yapımı sürüyor.” dedi.

İLGİ ÇOK BÜYÜK

Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Balcı "Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak kütüphanelere akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için kütüphanelere koşması gerçekten çok güzel... 1 yılda 60 bin öğrenci geleceğe, hedeflerine bu kütüphaneler aracılığıyla hazırlanmış, burada dinlenmiş, okumuş, öğrenmiş. Gerçekten çok seviniyoruz. Altındağlı kardeşlerimizin ilgisini gördükçe, yeni kütüphaneler yapmak için motive oluyoruz” dedi.

YENİ KÜTÜPHANELER YOLDA

Başkan Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah... Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç... Her gittiğimiz ortamda öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Onlar yeter ki okusun, derslerine çalışsın. Biz daima yanlarındayız..." ifadelerini kullandı.