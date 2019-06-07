  • BIST 93.809
  • Altın 251,298
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Altındağ'da mahallelere özel temizlik

Altındağ Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu özel ekiple her gün farklı bir mahalleyi pırıl pırıl temizliyor.
Altındağ'da mahallelere özel temizlik

Gündüz nüfusu 1 milyonu bulan Altındağ'da, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için Altındağ Belediyesi bünyesinde kurulan ekip, ilçeyi sokak sokak temizliyor. Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekipler, rutin temizlik işlerinin dışında detaylı çalışma yürütüyor. Altındağ'da girilmedik sokak bırakmayan 50 kişilik özel temizlik ekibi, mahalleleri pırıl pırıl hale getiriyor. Ekipler önce sokakları süpürge aracı ile süpürüyor, daha sonra ise çöp atım noktalarını sabunlu suyla yıkayarak yaz aylarında oluşan kötü kokunun önüne geçiyor. . İlaçlama aracı ile beraber sokak sokak gezen temizlik ekipleri, evsel atık dışında kalan atıkları da kamyona yükleyerek bölgeden uzaklaştırıyor.

gallery_-1-009.jpg

"SÜREKLİ DEVAM EDECEK"

Huzurlu bir Altındağ için temizlik konusuna öncelik verdiklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ekiplerimizin rutin temizlik çalışmasına ek olarak mahallelerimizde ayrıca detay çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için temizlik konusuna büyük önem veriyoruz. Boş arsalarda biriken atıklar başta olmak üzere kötü görüntü oluşturan çöpleri topluyoruz. Vatandaşlarımızın da oldukça memnun kaldığı bu çalışma şekli sürekli devam edecek" ifadelerini kullandı.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kursiyerlerden örnek proje08 Haziran 2019 Cumartesi 00:13
  • Mamak'ta bulunan havuza yoğun talep08 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • Keçiören'de ücretsiz yaz spor okulu 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:06
  • Keçiören'de tadilatlar tamamlandı08 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
  • Baraj Doluluk Oranları 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ07 Haziran 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ07 Haziran 2019 Cuma 08:27
  • Su Kesintisi 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ07 Haziran 2019 Cuma 08:26
  • Altındağ yeni parkına kavuşuyor07 Haziran 2019 Cuma 00:55
  • Ayaş'ta bulunan bitkiler koruma altına alınıyor07 Haziran 2019 Cuma 00:49
  • Kursiyerlerin yıl sonu sergi heyecanı07 Haziran 2019 Cuma 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti