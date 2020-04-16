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Altındağ'da maske atıklarına özel çöp sepeti

Altındağ'da her kesime ücretsiz maske dağıtımı yapan Altındağ Belediyesi, şimdi de kullanılmış maske ve eldivenlerin atılması için çöp poşeti uygulamasını devreye soktu. 
Altındağ'da maske atıklarına özel çöp sepeti

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki merkezi noktalarda bulunan elektrik direklerine, "kullanılmış maske ve eldiven atmak için çöp sepetleri yerleştirildi.
Altındağ'da koronavirüsle mücadele kapsamında etkili çözümler hayata geçmeye devam ediyor. Maske ve eldiven kullanımının oldukça önemli olduğu bugünlerde, kullanılmış maske ve eldivenlerin imhasının da büyük önem kazandığını söyleyen Başkan Asım Balcı "Bu nedenle merkezi noktalarda, caddelerde ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda bulunan elektrik direklerine, kullanılmış maske ve eldivenlerin atılması için çöp poşetleri yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan bu konuda özenli davranmalarını, kullanılmış maske ve eldivenleri yerlere atmamalarını rica ediyoruz." dedi.

"MASKELERİ YERE ATMAYALIM."

Maske kullanımında dikkat edilecek en önemli hususun, kullanılmış maskelerin yüzeyine dokunulmaması ve kullanılmış maskenin mutlaka çöpe atılması olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Salgınla mücadelede en önemli konulardan biri de, kullandığımız koruyucu ekipmanların imhası...Sokaklar kullanılmış maalesef maske dolu. Kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel sokağa atılması hem bizler için hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca dört bir tarafa yerleştirdiğimiz çöp sepetlerine atmaları bizler ve doğamız için, ayrıca salgın hastalıkla mücadele için çok önemli... " ifadelerini kullandı.

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"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ."

Gelişigüzel ortalığa atılan kullanılmış maske ve eldivenlerin, temizlik işçilerinin de enfekte olmasına sebep olabileceğini söyleyen Başkan Balcı "Sonuçta herkes bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu virüsü taşıyor ama bilmiyor olabilir. Bu nedenle maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra sokağa atılması hiç doğru değil... Bu tür sorumsuzca davranışlar, bunu temizleyen arkadaşların enfeksiyon riskini ciddi bir şekilde artırıyor. Bu şekilde salgın iyice yayılabilir. Bu konularda çok daha dikkatli olmalıyız. Birbirimizi de düşünerek hareket etmeli, bu salgından bir an önce kurtulmak için birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

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