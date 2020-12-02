  • BIST 1.325
  • Altın 461,012
  • Dolar 7,8681
  • Euro 9,5144
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 4 °C
»

Altındağ'da mavi dayanışma

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, plastik mavi kapak toplayan Altındağlı kadınlar, engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınmasına destek oldu.
Altındağ'da mavi dayanışma

Altındağlı kadınlardan engellilere büyük destek… Engellilere tekerlekli araç hediye edebilmek için plastik kapak toplama kampanyası başlatan Karapürçek-1 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, topladıkları mavi kapaklarla engelli vatandaşların yüzünü güldürdü. Merkezin 3 engelli üyesinin öncülük ettiği mavi kapak toplama kampanyası Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gördü. Kadınlar kısa sürede binlerce mavi kapak toplayarak, duyarlılıklarını gözler önüne serdi.

dsc_9170_20.jpg

MAVİ KAPAKLAR UMUT OLACAK

Altındağlı kadınların pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetlerini ortaya koymalarının çok sevindirici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Karapürçekli kadınlarımız emek vermiş, önemli bir çalışma yapmışlar. 3 engelli üyemizin öncülüğünde binlerce mavi kapak toplanmış. Bu kapakları önceden başlatılan bir mavi kapak toplama kampanyasına kendi elleriyle verip, katkıda bulundular. Toplanan bu kapaklarla inşallah birkaç engelli vatandaşımızın daha yüzü gülecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birkaç engelli vatandaşımız daha mutlu olacak inşallah… Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

dsc_9201_20.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlıkçılara destek sürüyor02 Aralık 2020 Çarşamba 06:02
  • Öğrencilerden ANKESOB ziyareti 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:01
  • Personele sağlık muayenesi02 Aralık 2020 Çarşamba 06:00
  • Yüzme havuzlarında sona gelindi 02 Aralık 2020 Çarşamba 05:30
  • İtfaiye Daire Başkanlığı uyardı! - Yılda en az bir kez bacanızı temizleyin!02 Aralık 2020 Çarşamba 04:34
  • Su sorunu çözüldü02 Aralık 2020 Çarşamba 03:33
  • Atık ilaçlar çöp değildir02 Aralık 2020 Çarşamba 02:29
  • Binlerce lale toprakla buluştu02 Aralık 2020 Çarşamba 01:32
  • Örnek dayanışmaya destek ziyareti01 Aralık 2020 Salı 06:04
  • Keçiören'de e-konservatuvar hizmeti başladı01 Aralık 2020 Salı 06:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti