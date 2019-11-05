Altındağ'da Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "İstiklal" isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "İstiklal" isimli tiyatro oyunu, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Altındağ'da tiyatroseverlerle buluştu.

Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği ile Asım Sanat Merkezince sahneye konulan, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı "İstiklal" oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Altındağ Belediyesi'nin de destek verdiği "İstiklal" oyununun özel gösterimi Küçük Tiyatro'da gerçekleştirildi. Özel gösterime; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı.

İSTİKLAL MARŞI ALTINDAĞ'DA YAZILDI

Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği Başkanı Fatih Bayhan, desteklerinden dolayı Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'ya teşekkür ederken, "İstiklal Marşımız, Mehmet Akif Ersoy tarafından Altındağ'da yazıldı. Bu yüzden bu anlamlı oyunun ilk olarak Altındağ'dan yola çıkarak tiyatroseverlerle buluşması önemliydi." ifadelerini kullandı.

ALTINDAĞLI GENÇLERLE BULUŞACAK

Milli Mücadele'nin önemli simgelerinden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u tüm gençlere anlatmak istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Mehmet Akif Ersoy'un bize emaneti olan Sebilürreşad Dergisi ile ortak projelere imza atıyoruz. Onlardan biri de "İstiklal" isimli bu tiyatro oyundu. İstiklal oyunu bu özel gösterimin ardından Altındağlı gençlerin karşısına çıkacak. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve mücadelesini tüm gençlerimizin öğrenmesini istiyoruz. Altındağ'ın; kültürel, tarihi ve sanatsal değerlerini ayağa kaldırmak için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." dedi.

