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Altındağ'da metruk seferberliği

Altındağ Belediyesi; Beşikkaya, Feridun Çelik, Hacettepe ve Peçenek Mahallesi'nde halk sağlığını tehdit eden 50 metruk yapıyı yıktı.
Altındağ'da metruk seferberliği

Ankara'nın en büyük kentsel dönüşümlerinin yaşandığı ilçede, Altındağ Belediyesi mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekonduları yıkmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi'nin yıkım çalışmalarındaki son adresi Beşikkaya, Feridun Çelik, Hacettepe ve Peçenek mahalleleri oldu. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan Altındağ Belediyesi, 4 mahallede terk edilmiş 50 metruk gecekonduyu yıktı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yıkımlarla ilgili bir açıklama yaparak ilçedeki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek istediklerini vurguladı. Altındağ Belediyesi, yasal süreçleri tamamlanan metruk gecekonduların yıkımına hız kesmeden devam edecek.

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MODERN ALTINDAĞ'I İNŞA EDECEĞİZ

Planlı bir şehirleşme için kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ilçede halk sağlığını ve çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapıları yıkıyoruz. Böylece mahallelerimiz daha güvenli hale geliyor. Altındağ'da çarpık kentleşmenin önüne geçmek için halkımızla el ele vererek hastanesi, okulu, spor merkezleri, sosyal alanları ve parkları olan mahalleler inşa etmek istiyoruz. Altındağ'daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. İnşallah modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.
 

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