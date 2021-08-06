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Altındağ’da orman nöbeti

Altındağ’da bulunan ormanlık alanlar mercek altına alındı. Altındağ Belediyesi Zabıtası ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı, ormanlık alanlarda gün boyu sıkı denetim yaptı.
Altındağ’da orman nöbeti

Altındağ’da ormanlık alanlar yakın takipte… Altındağ Belediyesi Zabıtası ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ormanlık alanlarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için seferber oldu. Günlerdir Türkiye’yi kasıp kavuran orman yangınlarına karşı 24 saat tetikte olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Zabıta ekiplerimiz, Jandarmamız ile birlikte, Altındağ’da bulunan ormanlarımızı yakın takibe aldı. Yeşil alanlarımız, ormanlarımız, bizim için her zaman çok kıymetliydi, son yaşadığımız orman yangınlarından sonra iyice önem kazandı. Elimizde kalan tüm yeşil alanlarımıza, doğamıza, ormanlarımıza gözümüz gibi bakmalı, eskisinden çok daha fazla özenle sahip çıkmalıyız. Biz, Altındağ Belediyesi olarak, bunun için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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“ORMANLARIMIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ”

Ankara’da son günlerde seyreden yüksek ısıdaki ve kuru hava durumunun orman yangınları için davetiye çıkarıcı nitelikte olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Ülkemizin dört bir tarafındaki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da, yeni yangınlara sebebiyet verecek bir hava durumu var maalesef… Bu kötü günleri bir an önce atlatmayı diliyor, bu süreçte ormanlık alanlarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. 1 karış toprağımızın dahi ihmal ya da sabotaj kaynaklı bir yangında küle dönmesine asla müsaade edemeyiz” ifadelerini kullandı.

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“ZABITAMIZ DAİMA GÖREV BAŞINDA…”

Başkan Balcı Altındağlı vatandaşlara bu konuda duyarlı olunması çağrısında da bulundu. Vatandaşlardan ormanlık alanlarda piknik yapmamalarını, ateş ve mangal yakmamalarını isteyen Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu Altındağ Belediyesi’nin 444 39 19 numaralı Altın Masa hattına ya da 156 Jandarma İhbar Hattı’na bildirebileceklerini hatırlattı.

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