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Altındağ'da pazarlara yeni düzen 

Altındağ'da, 17 günlük tam kapanma tedbirinin sona ermesi nedeniyle, semt pazarlarında yeniden düzenleme yapıldı. Semt pazarları hafta içi günlerde, saat 19:00’a kadar açık olacak.
Altındağ'da pazarlara yeni düzen 

Semt pazarlarına yeni ayarlama yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "17 günlük tam kapanma tedbiri sona erdi. Hafta içleri sosyal hayatımız yavaş yavaş normale dönmeye başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu nedenle semt pazarlarımızda yeniden bir düzenleme yaptık. Hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın mağdur olmaması tek temennimiz... Gösterilen anlayış için teşekkür ederiz” dedi.

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HANGİ GÜN? HANGİ PAZAR?
Yeni düzenlemeye göre; Pazartesi günleri Baraj, Beşikkaya, Gülpınar ve Karacaören semt pazarları, Salı günleri Doğantepe ve Karapürçek semt pazarları, Çarşamba günleri Battalgazi ve Güneşevler semt pazarları, Perşembe günleri Başpınar, İskitler, Karapürçek-2 semt pazarları, Cuma günleri ise Ali Ersoy ve Aydınlıkevler semt pazarları vatandaşlara hizmet verecek.

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PAZAR SAATLERİNE DİKKAT 
Semt pazarlarının sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında açık olacağına önemle dikkati çeken Başkan Balcı “Semt pazarlarımız saat 19:00’da kapanacak. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

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