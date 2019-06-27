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Altındağ'da rengarenk yıl sonu

Altındağlı kadınlar eğitim ve öğretim dönemini rengarenk etkinliklerle tamamladı. Halk oyunlarıyla başlayıp defileyle son bulan sergi açılışında 5 bin eser görücüye çıktı.
Altındağ'da rengarenk yıl sonu

Altındağ Belediyesi'nin 24 mahallede açtığı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde üretilen el emeği göz nuru ürünler, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Yıl boyunca Altındağlı kadınlar tarafından üretilen; ipek koza, resim, hat, ebru, çarşaf bağlama, ev dekorasyonu, çiçek yapımı, taş bebek, gümüş işlemeciliği, tasarımlı sabun yapımı gibi 100'den fazla branşta 5 binin üzerinde eser yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Halk oyunu gösterisiyle başlayan sergi açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergi bir hafta boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

BAŞKAN BALCI'DAN SATIŞ ALANI MÜJDESİ

Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'nun da katıldığı sergi açılışında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi'nin 24 kadın eğitim ve kültür merkezini gezdim. Merkezlerin hepsinde herkesin işini nasıl aşkla, özveriyle yaptığını gözlerimle gördüm. Herkesin eline, emeğine sağlık...

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Yakın zamanda üretilen bu eserlerin satışı için alanlar oluşturacağız. Kadınlar evlerine katkıda bulunsun, aile bütçesine destek olsun, kendi paralarını kazansınlar istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. Başkan Balcı'nın bu müjdesi kadınlar tarafından alkışlarla karşılandı.

İĞNE OYASI KIYAFETLER PODYUMDA

Sergi açılışının ardından, Altındağlı kadınlar görkemli bir defileye imza attı. Dünyada "Türk danteli" olarak bilinen iğne oyasından yaptıkları kıyafetleri podyumda sergileyen Altındağlı kadınlar, el emeklerini gururla taşıdı. Yıllar boyunca iğne oyası aracılığıyla; duygularını, düşüncelerini, sevdalarını, dile getiremediklerini aktaran kadınlar, bu kez iğne oyası sayesinde başarılarını ve üretmenin gururunu izleyenlere aktardı. Kadınların sergiledikleri kıyafetleri de, performanslarını da çok beğendiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Türk kadını yaptığı oyalara verdiği isimler, yükledikleri anlamlar ile günlük yaşantısını ve hayata bakışını yansıtmıştır. Bu defilede de bunu çok güzel bir biçimde gözler önüne serdiler. Katılan ve emek veren herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.
 

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